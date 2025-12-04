Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας Steve Cropper

Ο Aμερικανός κιθαρίστας Steve Cropper, δημιουργός του Memphis Soul, του ήχου που έφερε την επανάσταση στη soul μουσική, πέθανε σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσε το περιοδικό Variety επικαλούμενο τον γιο του Κάμερον.

Μυθική φυσιογνωμία της Stax Records, είχε συνοδεύσει καλλιτέχνες όπως οι Otis Redding, Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus & Carla Thomas και Eddie Floyd.

Μέλος του συγκροτήματος Booker T. & the MG's, ήταν επίσης παραγωγός και συνθέτης.

Υπήρξε συνδημιουργός των κομματιών Green Onions, Soul-Limbo και Time is Tight των MG's, καθώς και των τεράστιων επιτυχιών (Sittin' on) The Dock of the Bay και Mr. Pitiful του Ottis Redding.

Ο Steven Lee Cropper, γνωστός και ως «Ο Συνταγματάρχης», υπήρξε κιθαρίστας, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων και είχε γεννηθεί στις 21 Οκτωβρίου 1941, στην περιοχή Dora του Μισούρι των ΗΠΑ, απεβίωσε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Όπως έγραψε & το σάιτ του bbc.com, ο Cropper είχε πάρει μέρος με τους John Belushi και Dan Aykroyd στους The Blues Brothers στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

"Ο Steve ήταν ένας πολυαγαπημένος καλλιτέχνης της μουσικής, στιχουργός και παραγωγός που το μεγάλο ταλέντο του άγγιξε εκατομμύρια κόσμο σε όλο τον κόσμο", ανέφερε η οικογένεια του εκλιπόντος σε δήλωση της σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone magazine.

Nα προσθέσουμε τέλος πως το Βρετανικό μουσικό περιοδικό Mojo τον έχρισε ως τον 2ο καλύτερο κιθαρίστα όλων των εποχών το 1996.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ