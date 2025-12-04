Θανάσης Παπαδόπουλος στο thebest για Οδοντωτό: «Δεν πατάει άνθρωπος στα Καλάβρυτα»

Πάνω από 200.000 επιβάτες μετακινούνται κάθε χρόνο με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο Διακοπτού- Καλαβρύτων, έναν από τους πιο ιστορικούς και δημοφιλείς σιδηροδρομικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Η λειτουργία του αποτελεί κομβικό παράγοντα για τον τουρισμό, την τοπική οικονομία και τη συνολική προβολή της περιοχής, ωστόσο η μείωση των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αντιδράσεις στα Καλάβρυτα.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, επισημαίνει, ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αισθητή πτώση της επισκεψιμότητας: «Ο τουρισμός της περιοχής οφείλεται στο τρένο. Λόγω της μη επίλυσης του προβλήματος, δηλαδή της μείωσης των δρομολογίων, στα Καλάβρυτα δεν πατάει άνθρωπος. Τα εναπομείναντα τρένα, έρχονται και φεύγουν αμέσως, έτσι ο επισκέπτης δεν μπορεί να μείνει στην πόλη, να πάει μια βόλτα, σε ένα μουσείο ή να επισκεφτεί μια ταβέρνα για φαγητό, οπότε ο Οδοντωτός είναι σα να μη λειτουργεί.»

Όπως εξηγεί, το πρόγραμμα των δρομολογίων αφήνει στον επισκέπτη ελάχιστο χρόνο παραμονής στην πόλη: «Το πρώτο τρένο της ημέρας φεύγει 9.52 π.μ. από το Διακοπτό, φτάνει στα Καλάβρυτα στις 11 π.μ. και 11.05 π.μ. φεύγει πάλι για Διακοπτό. Το δεύτερο τρένο, φεύγει από το Διακοπτό στις 12.17 μ.μ., φτάνει στα Καλάβρυτα 13.30 και φεύγει πάλι για το Διακοπτό στις 13.35. Αν κάποιος πάρει το πρώτο τρένο, θα πρέπει να φύγει με το δεύτερο, οπότε του μένει μόλις μιάμιση ώρα να παραμείνει στα Καλάβρυτα, που δεν προλαβαίνει να κάνει απολύτως τίποτα.»

Ο κ. Παπαδόπουλος αμφισβητεί και το σκεπτικό πίσω από την κατάργηση του απογευματινού δρομολογίου: «Γιατί έκοψαν το τρίτο δρομολόγιο, που ήταν στις 17.00; Λένε, επειδή πέφτει η νύχτα και φοβούνται, εμείς λέμε ας το βάλουν λίγο νωρίτερα, για παράδειγμα στις 16.00. Τι φοβούνται; Έχουν φοβηθεί από τα Τέμπη. Αν οι συρμοί και οι γραμμές είναι συντηρημένοι, ποιο είναι το πρόβλημά τους; Τα τρένα σταματούν από μηχανική βλάβη, όχι από βράχο ή κατολίσθηση στο φαράγγι, άρα θέλει συντήρηση.»

Επίσης, επισημαίνει ότι ο Οδοντωτός κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα, κάτι που μειώνει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους: «Επίσης, τι ατύχημα να γίνει; Το τρένο πάει με 15 χλμ/ώρα. Τα έχουν όλα παρατημένα. Αδιαφορούν και γι’ αυτό προχωράμε σε κινητοποιήσεις. Μας αναγκάζουν.»

Η τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματίες και κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να πιέσουν για την άμεση αποκατάσταση των δρομολογίων, τονίζοντας ότι ο Οδοντωτός αποτελεί ζωτικής σημασίας υποδομή για την ανάπτυξη των Καλαβρύτων και ολόκληρης της περιοχής.

Τη Δευτέρα η κινητοποίηση

Μια συμβολική διαδρομή με τον Οδοντωτό πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, με επιβάτες την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στελέχη των δήμων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 στο Διακοπτό, από όπου οι συμμετέχοντες θα αναχωρήσουν για τα Καλάβρυτα.

Στις 13:00, στο κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με τη συμμετοχή του εμπορικού κόσμου, ο οποίος θα κλείσει καθολικά τα καταστήματα της περιοχής.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη της οριακής λειτουργίας του Οδοντωτού και η έναρξη μιας συντονισμένης προσπάθειας για την επιβίωσή του πριν τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη εκδήλωση στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Καλαβρύτων, η μείωση των δρομολογίων από την 1η Νοεμβρίου 2025 έχει οδηγήσει σε πτώση 60% της επισκεψιμότητας, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή της περιοχής.