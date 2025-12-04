Πάτρα: Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου, "Ίσαλος Γραμμή"

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 στην αίθουσα του Mosaic Hub στην Ερμού 112, στην Πάτρα
Την ποιητική συλλογή της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου με τίτλο «Ίσαλος γραμμή» παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι του Ανδρέα Τσιλίρα, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στην αίθουσα του Mosaic Hub (Ερμού 112, Πάτρα).
Μαζί με τη συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:
- Χριστίνα Καραντώνη, ποιήτρια,
- Μαίρη Σιδηρά, φιλόλογος, συγγραφέας,
- Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος, συγγραφέας.
Η Νικολέττα Κατσιδήμα-Λάγιου έχει γεννηθεί και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως φιλόλογος. Από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ κυκλοφορούν επίσης η συλλογή διηγημάτων «Τα περιστέρια» (2013) και οι ποιητικές συλλογές «Ελεγείον έρωτος» (2014) και «Βιογραφικό σημείωμα» (2016).
