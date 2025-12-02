Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο του δημοσιογράφου-συγγραφέα Φίλιππου Ζάχαρη ''Ευκαιρίες ζωής''

Οι Εκδόσεις Αποστακτήριο και ο συγγραφέας-δημοσιογράφος Φίλιππος Ζάχαρης προσκαλούν το Πατρινό αναγνωστικό κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου «Ευκαιρίες ζωής» το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:30 στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κ. Παλαμάς (Παλαιών Πατρών Γερμανού 30, Πάτρα).

Εκτός από το συγγραφέα, για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση οι:

Γιώργος Παναγιωτάκης, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών και Ομ. καθηγητής,

Σήφης Μπουζάκης, ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,

Μαρία Δρακάκη - Επιμελήτρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων, Παιδαγωγός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Συντονίστρια:

Ευτυχία Λαμπροπούλου, δημοσιογράφος - Υπ. Δημ. Σχέσεων Περιοδικό Πατρινόραμα.

Σελίδα του βιβλίου:



https://www.apostaktirio- books.gr/product/ευκαιρίες- ζωής/



Λίγα λόγια για το βιβλίο...

Υπάρχουν πάντα κρυμμένες αλήθειες σε τούτη τη ζωή. Υπάρχουν περάσματα και εικόνες που λειτουργούν ως έμπνευση για τον άνθρωπο εκείνο που αναζητά χαμένα νοήματα και ιδέες.

Σε μια εποχή του γενικευμένου κομφορμισμού και της μισαλλοδοξίας, τα περάσματα στην ξεχασμένη μεγάλη σκέψη, που συνθέτουν το ψηφιδωτό της Ύπαρξης μέσα από τη φιλοσοφία, την ποίηση και τη λογοτεχνία, αποτελούν τον φωτεινό εκείνο φάρο στην πορεία προς τη γονιμοποίηση και ανασύνθεση του σκοπού της ζωής.

Ο συγγραφέας, έχοντας περάσει από διάφορα στάδια και εμπειρίες, δίνει το έναυσμα ώστε να επανεκκινηθεί η σκέψη, ο αναστοχασμός και να νοηματοδοτηθεί η ύπαρξη σε τούτο τον κόσμο.

Και αυτό γίνεται είτε με τη βοήθεια της ευρηματικής σκέψης, που βάζει στην άκρη την αυτοματοποίηση και τη μόδα των σλόγκαν, είτε με την κατάδυση στο θαυμαστό κόσμο των λέξεων που μεταπλάθουν τις εικόνες της καθημερινότητας, δίνοντας αξία και περιεχόμενο στο φαντασιακό.

Οι «Ευκαιρίες ζωής» απευθύνονται σε εκείνους τους ανθρώπους που επιθυμούν να αναζητήσουν τα χαμένα νοήματα του παρελθόντος ώστε να λειτουργήσουν ως πέρασμα σε μια «νέα» ζωή μέσα από τη δεινότητα που προσφέρει η ίδια η Ύπαρξη.

Προσφέρουν τη δυνατότητα του «να σκέπτεται κανείς επί παντός σκεπτού», μη εγκαταλείποντας την προσπάθεια για ένα νέο γοητευτικό αλλά πάνω απ’ όλα ευανάγνωστο κόσμο.

Αν το πόνημα αυτό αποτελέσει μια ώθηση στη γονιμοποιό σκέψη, αν οι λέξεις μπορέσουν να ανανοηματοδοτήσουν τη σημερινή φτωχή από ιδέες και αξίες ζωή, τότε το στοίχημα να βρει πρόσφορο έδαφος θα έχει κερδηθεί.



Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...



Ο Φίλιππος Ζάχαρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964 και φοίτησε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο της Ελ­ληνογαλλικής Σχολής Πειραιά. Είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολο­γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάστηκε επί σειρά ετών ως δημοσιογράφος, παράλληλα με τη διδα­σκαλία της γερμανικής γλώσσας και τις μεταφράσεις. Ξεκίνησε τη δημο­σιογραφία το 1996 ως συνεργάτης ημερήσιων περιφερειακών εφημε­ρίδων με πολιτική – κοινωνική αρ­θρογραφία και θέματα γύρω από την Ευρώπη και ιδιαίτερα τις γερμανό­φωνες χώρες.

Από το 2003 – 2012 εργάστηκε ως επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερεια­κών εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε). Τη διετία 2007 – 2009 διετέλεσε αρχισυντά­κτης της εβδομαδιαίας πανελλαδικής εφημερίδας “Σκριπ”.

Από το 2012 μέχρι σήμερα συνερ­γάζεται με γερμανόφωνα μέσα (Αυ­στριακό Πρακτορείο Ειδήσεων APA – γερμανικά έντυπα) καθώς και με ημερήσιες περιφερειακές εφημερί­δες, στα Χανιά (Χανιώτικα Νέα), τη Μυτιλήνη (Δημοκράτης), την Καλα­μάτα (Ελευθερία) και τη Ρόδο (Ροδι­ακή).

Εργάζεται επίσης στο μεγάλης εμ­βέλειας ιατρικό Portal iatronet.gr από το 2014 ως δημοσιογράφος – δι­αχειριστής του forum “To Βήμα του Ασθενή”.

Ασχολείται επί πολλά έτη με τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου – Ε.Σ.Π.Η.Τ και της Ένωσης Ξένων Αντα­ποκριτών.