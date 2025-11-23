Πάτρα: Θεατρική παράσταση και παρουσίαση βιβλίου «Λουλού» της Άννας Βαγενά στο Μηχανουργείο

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:00 θα γίνει στο θέατρο «Μηχανουργείο» παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Βαγενά «Λουλού», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη». Το βιβλίο θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώτα Κοντογεωργοπούλου.

Μετά την παρουσίαση, στις 20:00, θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση που είναι βασισμένη στο βιβλίο.

Το βιβλίο είναι το ημερολόγιο της σκυλίτσας της Άννας Βαγενά της Λουλούς.

Η Άννα Βαγενά αυτοβιογραφείται μέσω της σκυλίτσας της. Η Λουλού ήταν ένα κακοποιημένο ζώο που σώθηκε και υιοθετήθηκε από την οικογένεια Κηλαηδόνη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν παράλυτη στα πίσω πόδια της εξαιτίας ενός αυτοάνοσου νοσήματος.

Η Λουλού έφυγε από τη ζωή στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Μαζί με την ζωή της Λουλούς, η Άννα Βαγενά αφηγείται και την δική της ζωή. Μιλάει για το σύντροφό της τον Λουκιανό, για την αρρώστια και τον θάνατό του, για τα παιδιά της και τα εγγόνια της, για την σχέση της με την πολιτική, για το θέατρο και τόσα άλλα. Και όλα αυτά με πολύ χιούμορ και συγκίνηση. Με την αθωότητα και την άδολη αγάπη που δείχνουν τα ζώα στους ανθρώπους τους.

Η Άννα Βαγενά μας λέει για την παράσταση : « Το βιβλίο το μεταφέρω στην σκηνή πολύ απλά. Σαν μια θεατρική αφήγηση. Σαν να βρίσκεται το κοινό στο καθιστικό του σπιτιού του και να ακούει από κάποιο φίλο την εξομολόγησή του. Με αυτή την παράσταση θέλω να πω στη Λουλού ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα μου πρόσφερε στα δέκα τρία χρόνια που είμασταν μαζί. Γιατί, όπως λέω και στο βιβλίο μου, όσοι αγαπιούνται αληθινά δεν χωρίζουνε ποτέ».

Κριτικές για την παράσταση

«…..Η «Λουλού» είναι μια παράσταση άκρως συγκινητική, ανθρώπινη και ζωοφιλική, αληθινή και τρυφερή. Η Άννα Βαγενά δοκιμάζει τον εαυτό της σ’ ένα πρωτότυπο είδος θεάτρου, σε μια αυτοβιογραφική αφήγηση μέσα από τα μάτια της αγαπημένης σκυλίτσας της.Μέσα από το έργο και το βιβλίο βλέπουμε ένα μέρος της θεατρικής διαδρομής της Άννας Βαγενά, της ενασχόλησής της με την πολιτική, τους αγώνες που έδωσε και συνεχίζει να δίνει για τον πολιτισμό, για το δίκαιο και για τους αγαπημένους της. Βλέπουμε και τις δύσκολες ώρες του Λουκιανού, την κατάπτωση της υγείας του, τον δύσκολο για όλους αποχωρισμό του».

Θανάσης Πάνου theatro.gr

«…Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο προσωπική, μέχρι στιγμής, δουλειά της Άννας Βαγενά, με αυτή την παράσταση κάνει μια εξομολόγηση. Μας λέει η ίδια: “ο αφηγηματικός αυτός μονόλογος αποτελεί πρώτα απ’ όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το πλάσμα. Θέλω να πω στη Λουλού πόσο πολύ την αγαπώ και πόσο της είμαι ευγνώμων για όσα ζήσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κα ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε έναν άλλον σπουδαίο συνοδοιπόρο και σύντροφο της ζωής μου, τον Λουκιανό. Όσοι αγαπιούνται δεν χωρίζουν ποτέ. Με αυτή τη φράση τελειώνει το έργο. Εγώ με τον Λουκιανό δεν χωρίσαμε ποτέ και ας έχουν περάσει οχτώ χρόνια από τον θάνατό του. Πως να χωρίσεις με κάποιον που είναι κομμάτι του εαυτού σου….»

Αριστούλα Ζαχαρίου, monopoli.gr

«…Ποτισμένη από την αθωότητα και την ανιδιοτέλεια της Λουλούς, η παράσταση που στήνει η Άννα Βαγενά με παιδική τρυφερότητα και χιούμορ, είναι και για την ίδια μία πρωτόγνωρη θεατρική εμπειρία».

Άννα Καμβύση, marieclaire.gr

«Η Άννα Βαγενά αποτελεί μια από εκείνες τις περιπτώσεις στον χώρο της Τέχνης και του Πολιτισμού, που χωρίς να φωνασκούν αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα…..

Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση της Λουλούς εγκιβωτίζει τη φωνή της Βαγενά και έτσι η «αυτοβιογραφία» της Λουλούς μετατρέπεται σε αυτοβιογραφία και της Άννας…… Έχει τη μορφή μιας ανοιχτής επιστολής που απευθύνεται στον αναγνώστη από τη Λουλού. Ταυτόχρονα, όμως, η Βαγενά αναθέτει στη Λουλού να πει και τη δική της ιστορία. Έτσι, στο βιβλίο έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβάσει και στιγμιότυπα από τη ζωή ενός από τα θρυλικά πια ζευγάρια του πολιτισμού, του ζεύγους Βαγενά-Κηλαηδόνη, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στα θεατρικά και μουσικά δρώμενα της χώρας…»

Κατερίνα Ζαμαρία, ΔΙΑΣΤΙΧΟ

«………Η Άννα Βαγενά κάνει για μια ακόμη φορά την έκπληξη, με μια κίνηση που στις στέρφες από ομορφιά και ανθρωπιά μέρες μας είναι μια ανάσα…. Η αγάπη της για ένα κακοποιημένο ζωάκι, ένα εξαιρετικά έξυπνο στη δομή του τρυφερό βιβλίο……

Μόνη για πάνω από μια ώρα στη σκηνή η Άννα Βαγενά δεν δίνει απλώς ένα συγκλονιστικό ρεσιτάλ ερμηνείας, με δυνατότητες, παραδίνει μάθημα Ζωής και ανθρώπινης καλοσύνης…Είναι μια παράσταση, που πρέπει να δουν όλοι όσοι αγαπούν τους τετράποδους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Και βέβαια είναι ένα μάθημα Ανθρωπιάς και Πολιτισμού για την άξια της ζωής και την αγάπης ανάμεσα σε ζωντανά πλάσματα. Και βέβαια είναι μια σκληρή καταγγελία στο θέμα της κακοποίησης ζώων από βάρβαρους πρωτόγονους στον 21ο αιώνα...

…Με εντυπωσίασε ο διακριτικός και πολιτισμένος τρόπος με τον οποίο τα διηγείται. Με δάκρυα στα μάτια, αλλά περισσή περηφάνεια και αξιοπρέπεια….

…Στη διάρκεια της παράστασης θα δακρύσετε και θα γελάσετε πολύ!»

Ελένη Σπανοπούλου, enimerosi24.gr

Ταυτότητα παράστασης «Λουλού»

Από το διήγημα της Άννας Βαγενά (Εκδόσεις «ΠΑΤΑΚΗ»)

Κείμενο - Σκηνοθεσία – Ερμηνεία : Άννα Βαγενά

Τραγούδι παράστασης : «Υπόσχεση» Μαρία Κηλαηδόνη

Μουσική επιμέλεια : Νείλος Καραγιάννης

Επεξεργασία βίντεο – φωτογραφίας - Γραφιστικά : Μαριάννα Μαυριανού

Σκίτσα : Μαρίνα Καραγιάννη

Τεχνικός θεάτρου – κατασκευή σκηνικών : WassefButt

Διεύθυνσης παραγωγής : Τζίνα Παπαδοπούλου

Παραγωγή : Θέατρο «Μεταξουργείο»

Διάρκεια παράστασης : 60 λεπτά.

Την φωνή της δανείζει στην «Λουλού» η Μαρίνα Καραγιάννη

ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ, ΠΑΤΡΑ

Τετάρτη 3/12/25

Εισιτήρια: 15,00ευρώ & μειωμένο 12,00ευρώ