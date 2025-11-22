Πολύεδρο: Διαδραστική παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ιστορίες γεμάτες φως» της Πέννυ Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη

Διαδραστική παρουσίαση του παιδικού βιβλίου "Ιστορίες γεμάτες φως" της Πέννυς Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στο Πολύεδρο. Η συγγραφέας του βιβλίου θα μας παρουσιάσει με διαδραστικό τρόπο το δεύτερο βιβλίο της, ένα βιβλίο γεμάτο φως, με ήρωα τον Φώτη και την εξαιρετική εικονογράφηση της Μυρτώς Δεληβοριά.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

Ο Φώτης μοιραζόταν με τον παππού του την αγάπη για τα ταξίδια και τις ιστορίες. Άκουγε με πάθος τις περιπέτειες του παππού και γοητευόταν από τα εντυπωσιακά φαινόμενα φωτός που είχε δει στη ζωή του. Ο Φώτης μαγευόταν και από τους μύθους που του διηγούνταν ο παππούς και έτσι βυθιζόταν στο σέλας των ονείρων αλλά και στη δική του φαντασία. Ώσπου ο παππούς, του αποκάλυψε την πιο φωτεινή αλήθεια...

Το βιβλίο ήταν υποψήφιο στα Βραβεία Βιβλίου Public 2025 στην κατηγορία Παιδική Λογοτεχνία. Ακολουθεί το βραβευμένο βιβλίο "Το πρώτο όνειρο του Φώτη. Ένα ταξίδι στο φως" που είχε βρεθεί στη βραχεία λίστα του Ελληνικού Τμήματος της ΙΒΒΥ- Κύκλος Ελληνικού παιδικού βιβλίου το 2021, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου.

Η Πέννυ Χατζηευστρατίου Μιχελινάκη είναι παντρεμένη με τον Μαθιό Μιχελινάκη και μητέρα της Υρώς και του Μανώλη. Είναι δημιουργός του «Penny’s light seminar» με κύριο αντικείμενο: Μελέτες Φωτισμού – Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Εκδόσεις.

Μελέτες Φωτισμού

Κατέχει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό (MSc) σε Light & Lighting από το University College London (UCL), με παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και πανεπιστήμια. Εργάζεται στο χώρο του επαγγελματικού φωτισμού για περισσότερο από 17 χρόνια, εκπονώντας μελέτες φωτισμού και προδιαγράφοντας συστήματα αρχιτεκτονικού φωτισμού. Έργα της αφορούν ιδιωτικές κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έχοντας ολοκληρώσει τριετές πρόγραμμα σπουδών στην Παιδαγωγική Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού, σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα με κύρια θεματική το «φως», που παρουσιάζει σε δημόσια & ιδιωτικά σχολεία, μουσεία και άλλους χώρους. Ανάλογα προγράμματα έχει παρουσιάσει και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επιπλέον, σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα με θεματικές πέραν του φωτός, εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, ενώ σχεδιάζει και custom εργαστήρια ανάλογα με τα ενδιαφέροντα (project) και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποβλέπουν στη βιωματική μάθηση με πειραματισμούς και διάδραση των παιδιών, ενώ πλαισιώνονται από τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού.

Εκδόσεις

Το 2024 εκδόθηκε το παιδικό βιβλίο της «Ιστορίες γεμάτες φως» σε εικονογράφηση Μυρτώς Δεληβοριά, υποψήφιο στα Βραβεία Βιβλίου Public 2025 στην κατηγορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία. Τον 2020 είχε εκδοθεί το παιδικό βιβλίο της «Το πρώτο όνειρο του Φώτη. Ένα ταξίδι στο φως» σε εικονογράφηση Μυρτώς Δεληβοριά. Ο τίτλος είχε συμπεριληφθεί στους βραχείς καταλόγους του Ελληνικού ΙΒΒΥ- Κύκλος Ελληνικού Παιδικού βιβλίου 2021. Ο συγκεκριμένος τίτλος είχε εκδοθεί και στα Αγγλικά υπό τον τίτλο «Lucian’s first dream. A journey to light». Και οι δύο τίτλοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας της Κύπρου, για τις βιβλιοθήκες Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όλοι οι τίτλοι διατίθενται απευθείας από το «Penny’s light seminar», ενώ η πρακτόρευση σε όλα τα βιβλιοπωλεία γίνεται από τις Εκδόσεις Πατάκη.

Εθελοντισμός

Έχει διοργανώσει πολλαπλούς Διεθνείς Παιδικούς Διαγωνισμούς Ζωγραφικής για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Φωτός από την UNESCO, οι οποίοι αναρτώνται κάθε χρόνο στο σχετικό επίσημο site του οργανισμού lightday.org. Από το 2019, έχει πραγματοποιήσει εθελοντικά διαδραστικά εργαστήρια με το φως στη «Φλόγα», το «Χαμόγελο του παιδιού», σε Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά Σχολεία. Το 2019 εισηγήθηκε το θέμα του φωτός σε συμμετοχική δράση του project “Eyes of Light”, που οδήγησε σε ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην Τεχνόπολη υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Το 2021- 2022 πραγματοποίησε εθελοντικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στην παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου Π. Φαλήρου. Συμμετείχε συγγραφικά στο βιβλίο «Η Τέχνη της Ζωής» της Φαίης Μπαρμπαλιά Μάνεση, εκδόσεις Γκοβόστη, 2022, με όλα τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό.

Ονειρεύεται έναν κόσμο γεμάτο λάμψη και φως, για όλα τα παιδιά!