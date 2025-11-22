Η Ισπανική ταινία "Sirat" έλαβε 4 υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου

Η ταινία σοκ του Φεστιβάλ των Καννών κι επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ 2026, το φιλμ "Sirat" αποσπά διθυραμβικές κριτικές από κοινό και επαγγελματίες του κινηματογράφου & αναμένεται για προβολή στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood στις 15 Ιανουαρίου 2026.

*Η ταινία έλαβε 4 υποψηφιότητες στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, Ευρωπαίου Σκηνοθέτη - Oliver Laxe, Ευρωπαίου Ηθοποιού - Sergi Lopez, Ευρωπαίος Σεναριογράφος - Santiago Fillol & Oliver Laxe.

*3 Βραβεία στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών: Επιτροπής, Soundtrack, Βραβείο AFCAE – Ειδική Μνεία.



Η ταινία που συγκλονίζει και συζητείται όσο καμιά άλλη, το εκστατικό, υπερβατικό «Sirât» που από το πρώτο δευτερόλεπτο σε πιάνει από τον λαιμό και δεν σε αφήνει ούτε μετά το τέλος της προβολής, θα μας καθηλώσει, σφραγίζοντας κινηματογραφικά το νέο έτος, στον δρόμο για τα Όσκαρ, αφού είναι η επίσημη πρόταση της Ισπανίας.

Μια ταινία φτιαγμένη για την αίθουσα, το αγωνιώδες αυτό οδοιπορικό μέσα στην έρημο που οδηγεί προς μια εσωτερική υπέρβαση, πρόκειται οπωσδήποτε για την καλύτερη στιγμή του Oliver Laxe και για μία από τις εντυπωσιακότερες ταινίες της χρονιάς.

Σύνοψη

Στην καρδιά των άγριων και απόκοσμων ορεινών τοπίων του νότιου Μαρόκου, ένας πατέρας και ο γιος του ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση. Πηγαίνουν σε ένα rave party, για να βρουν την κόρη και αδελφή αντίστοιχα, η οποία έχει χαθεί μυστηριωδώς πριν από μήνες, σε ένα παρόμοιο πάρτι. Ωθούμενοι από τη μοίρα, αποφασίζουν να ακολουθήσουν μια ομάδα ravers στην αναζήτηση ενός τελευταίου πάρτι που θα γίνει στην έρημο, με την ελπίδα να είναι εκεί.

Σκηνοθεσία: Oliver Laxe.

Πρωταγωνιστούν οι: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda, Tonin Janvier, Joshua Liam Herderson.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Creative Europe Media της Ευρωπαϊκής Ένωσης.