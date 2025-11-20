Back to Top
Από 27/11 στις Ελληνικές αίθουσες η ρομαντική κομεντί φαντασίας "Για Πάντα;"

Με την Ελίζαμπεθ Όλσεν, τον Miles Teller και τον Callum Turner

Στις 27 Νοεμβρίου 2025 βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ, η ρομαντική ταινία φαντασίας "Eternity - Για Πάντα;" με την Elizabeth Olsen, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής ... μετά!

Το φιλμ βγαίνει σε διανομή της Σπέντζος Φιλμ & αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Το "Eternity" έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Toronto International Film Festival στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Εκεί όπου οι ψυχές έχουν μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού – και με ποιον – θα περάσουν την αιωνιότητά τους, η Olsen βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη επιλογή: ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της (τον υποδύεται ο 38χρονος Miles Teller της ταινίας "Whiplash") και τον πρώτο της έρωτα (τον ενσαρκώνει ο 35χρονος Βρετανός ηθοποιός Callum Turner), που πέθανε νέος και την περίμενε χρόνια για να ξανασμίξουν.

Τι θα επιλέξει λοιπόν να κρατήσει… ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: David Freyne

ΣΕΝΑΡΙΟ: Pat Cunnane & David Freyne

Πρωταγωνιστούν οι: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da’Vine Joy Randolph, John Early.

Διάρκεια: 110 λεπτά.

Η εταιρεία A24 και ο σκηνοθέτης David Freyne (Dating Amber) υπογράφουν μια ευφάνταστη, συγκινητική και γεμάτη χιούμορ ταινία για τη ζωή, τον έρωτα και τις επιλογές που μας καθορίζουν — ακόμα και πέρα από το θάνατο. Με ένα all-star καστ και μία ιδέα που συνδυάζει την κωμωδία, το δράμα και τη ρομαντική φαντασία, το «Για Πάντα;» (Eternity) αναρωτιέται: τι σημαίνει αληθινή αγάπη, και τι μας κάνει τελικά ευτυχισμένους;

Στο γραφείο υποδοχής των ψυχών, οι νεοφερμένοι έχουν μόλις επτά ημέρες να επιλέξουν την αιώνια “προορισμό” τους: από κόσμους ευτυχίας και πολυτέλειας έως παράξενες εκδοχές της αιωνιότητας, που αντικατοπτρίζουν τις πιο ανθρώπινες επιθυμίες και ανασφάλειες. Μέσα σε αυτό το σουρεαλιστικό σύμπαν, η Τζόαν πρέπει να αποφασίσει τι αξίζει περισσότερο: το πάθος του πρώτου έρωτα ή η σταθερότητα μιας ζωής γεμάτης αγάπη και ατέλειες.

Ο σκηνοθέτης David Freyne συνδυάζει τη ρομαντική νοσταλγία του παλιού Χόλιγουντ με τη σύγχρονη ευαισθησία, δημιουργώντας μια οπτικά μαγευτική και συναισθηματικά ευφυή ταινία. Στο πλευρό των Olsen και Teller, ο Callum Turner ενσαρκώνει τον ακαταμάχητο Luke, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου, Da’Vine Joy Randolph και ο κωμικός John Early προσθέτουν χιούμορ και ανθρωπιά σε αυτή τη φαντασμαγορική μεταθανάτια ρομαντική κωμωδία.

Ένα συγκινητικό και πνευματώδες κινηματογραφικό παραμύθι για τη δεύτερη ευκαιρία της αγάπης — εκεί όπου ο χρόνος έχει πάψει να μετρά, υπογραμμίζει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

