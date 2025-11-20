Πάτρα: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στο 28ο Forum Ανάπτυξης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην εκδήλωση με θέμα: «Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα σε εποχή κλιματικών και ψηφιακών κρίσεων», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο “My Way” στην Πάτρα (Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν δύο σημαντικά ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί το ΠΤΑ-ΠΔΕ, το ACCEND και το ENDURANCE, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα HORIZON EUROPE.

Ομιλητές που θα αναπτύξουν την αντίστοιχη θεματολογία, θα είναι οι:

Βασιλική Πουγκακιώτη, MEng, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR: «Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά: Προκλήσεις και Στρατηγικές Προσαρμογής με Προτεραιότητα στην Ανθεκτικότητα».

Κατερίνα Βαρβαρίγγου, Γεωπόνος MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR: «Κλιματική Κρίση και Ανθεκτικότητα: Προσαρμογή τοπίου και χρήσεων γης».

Στέφανος Παπαζησίμου, Γεωλόγος, Ph.D, Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ: Παρουσίαση του έργου LIFE-IP AdaptInGR και δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Μαρία Μακρή, Χημικός Μηχανικός, Ph.D, Προϊστάμενη Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΔΕ: «LIFE-IP AdaptInGR – Ενίσχυση της εφαρμογής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Γεωργία Παναγοπούλου: Χημικός MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΟΦΥΠΕΚΑ στο έργο LIFE-IP AdaptInGR Θέμα: "Ο Εθνικός Πληροφοριακός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή: Εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ελλάδα".