Πάτρα: Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στο 28ο Forum Ανάπτυξης

Για την Ανθεκτικότητα στις Φυσικές Καταστροφές και την Κλιματική Κρίση, το Σάββατο 22/11 στις 11 το πρωί
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στην εκδήλωση με θέμα: «Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα σε εποχή κλιματικών και ψηφιακών κρίσεων», που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, στο πλαίσιο του 28ου Forum Ανάπτυξης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο “My Way” στην Πάτρα (Αίθουσα ΑΡΤΕΜΙΣ). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν δύο σημαντικά ευρωπαϊκά έργα που υλοποιεί το ΠΤΑ-ΠΔΕ, το ACCEND και το ENDURANCE, τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα HORIZON EUROPE.
Ομιλητές που θα αναπτύξουν την αντίστοιχη θεματολογία, θα είναι οι:
Βασιλική Πουγκακιώτη, MEng, MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR: «Κλιματική Κρίση και Πολιτιστική Κληρονομιά: Προκλήσεις και Στρατηγικές Προσαρμογής με Προτεραιότητα στην Ανθεκτικότητα».
Κατερίνα Βαρβαρίγγου, Γεωπόνος MSc, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΛΛΕΤ, LIFE-IP AdaptInGR: «Κλιματική Κρίση και Ανθεκτικότητα: Προσαρμογή τοπίου και χρήσεων γης».
Στέφανος Παπαζησίμου, Γεωλόγος, Ph.D, Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Ανθεκτικότητας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Χωρικού Σχεδιασμού, ΠΔΕ: Παρουσίαση του έργου LIFE-IP AdaptInGR και δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Μαρία Μακρή, Χημικός Μηχανικός, Ph.D, Προϊστάμενη Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού και Φυσικών Πόρων, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΠΔΕ: «LIFE-IP AdaptInGR – Ενίσχυση της εφαρμογής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Πιλοτικές δράσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
Γεωργία Παναγοπούλου: Χημικός MSc, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΟΦΥΠΕΚΑ στο έργο LIFE-IP AdaptInGR Θέμα: "Ο Εθνικός Πληροφοριακός Κόμβος Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή: Εργαλείο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμογής στην Ελλάδα".
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr