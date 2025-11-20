Απόψε προβολή της ταινίας «Επτά Αινίγματα για τον Ντετέκτιβ Χάρι» με τον Gene Hackman

Στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα) μετά τις 19.00, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με σειρά προτεραιότητας
Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με την Mooviereel τιμά τον αξέχαστο Αμερικανό ηθοποιό Gene Hackman που έφυγε τον περασμένο Φεβρουάριο από τη ζωή & προβάλλει τo neo-noir θρίλερ παραγωγής του 1975, «Επτά Αινίγματα για τον Ντετέκτιβ Χάρι» (Night Moves) απόψε Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00 με ελεύθερη είσοδο.
Η κλασική ταινία του τρις υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη Arthur Penn («Bonnie and Clyde», «Alice’s Restaurant», «The Miracle Worker») μας μεταφέρει στην παρανοϊκή δεκαετία του '70, όπου ένας σκληροτράχηλος ιδιωτικός ερευνητής αναζητά την αγνοούμενη έφηβη κόρη μιας ηθοποιού. Η αναζήτηση θα τον οδηγήσει από το Χόλιγουντ στα Νησιά Κις της Φλόριντα, όπου θα εμπλακεί σε ένα παρακμιακό οικογενειακό δράμα και σε μια συνωμοσία που δύσκολα θα κατανοήσει.
Η υποβλητική σκηνοθεσία σε συνδυασμό με το ανατρεπτικό σενάριο του Alan Sharp και τον Gene Hackman σε έναν από τους καλύτερους ρόλους της καριέρας του, μας χαρίζει ένα από τα καλύτερα δείγματα του κινηματογράφου την εποχή μετά το Watergate. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ταινία πραγματοποιείται το ουσιαστικό ντεμπούτο της Melanie Griffith, στον ρόλο της αγνοούμενης κόρης.
Πλάι στον Gene Hackman στο neo-noir θρίλερ «Επτά Αινίγματα για τον Ντετέκτιβ Χάρι» του Arthur Penn (σενάριο του Άλαν Σαρπ) παίζουν η Μέλανι Γκρίφιθ στο ξεκίνημα της, ο Τζέιμς Γουντς και η Τζένιφερ Γουόρεν.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ημερομηνία και ώρα: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, στις 19:00 στο Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα).
Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας
* Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.
