Αντίο στον σημαντικό Αμερικανό ηθοποιό Τζιν Χάκμαν των Οσκαρικών φιλμ "Ασυγχώρητοι" και "Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία"

Μεγάλη θλίψη και στους Πατρινούς σινεφίλ προξένησε η δυσάρεστη είδηση από το Χόλιγουντ ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός Τζιν Χάκμαν- Gene Allen Hackman σε ηλικία 95 ετών.

Ο σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα που είχε δουλέψει με τον Χάκμαν, απέτισε φόρο τιμής στον Τζιν Χάκμαν, ο οποίος όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του, Μπέτσι Αρακάουα και τον σκύλο τους την Τετάρτη 26-2-2025, στο σπίτι τους στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό.

Ο Κόπολα αποχαιρέτισε έναν «μεγάλο καλλιτέχνη», «εμπνευσμένο και υπέροχο» με τον οποίο είχε συνεργαστεί στην κορυφαία ταινία, βραβευμένη στις Κάννες, "Η Συνομιλία" («The Conversation»), παραγωγής 1974 που έχει αφήσει ιστορία.

"Η απώλεια ενός μεγάλου καλλιτέχνη είναι πάντα αιτία πένθους και τιμής: ο Τζον Χάκμαν, ένας σπουδαίος ηθοποιός, εμπνευσμένος και υπέροχος στο έργο του και στην πολυπλοκότητά του. Πενθώ για την απώλεια του και τιμώ την ύπαρξη και τη προσφορά του", έγραψε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα σε ανάρτηση του στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.

Ο τιμημένος δύο φορές με βραβείο Όσκαρ, Τζιν Χάκμαν, είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από την υποκριτική. Το 1ο του Όσκαρ α΄ ανδρικού ρόλου το πήρε στην απονομή του 1972, για την σημαντική ταινία παραγωγής 1971 «Ο άνθρωπος από τη Γαλλία» του Γουίλιαμ Φρίντκιν, και ακολούθησε η βράβευση του με το Όσκαρ Β΄ ανδρικού ρόλου στην απονομή του 1993, για την ταινία του 1992 «Οι ασυγχώρητοι -Unforgiven» του Κλιντ Ίστγουντ.

Ήταν γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 1930, στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο Χάκμαν μπορεί να μην άνηκε στους κινηματογραφικούς σταρ με το λαμπερό εκτόπισμα ωστόσο ήταν ένας εξαιρετικός ηθοποιός.

Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος σε ταινία στο Χόλιγουντ, ήταν αυτός του μεγαλύτερου αδερφού του Κλάιντ Μπάροου στην ταινία του 1967 «Μπόνι και Κλάιντ», πλάι στους Γουόρεν Μπίτι και Φέι Νταναγουέι, που του έφερε & την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Αργότερα το 1970 πρωταγωνίστησε ως ο δειλός γιος του Μέλβιν Ντάγκλας στο κοινωνικοδραματικό φιλμ «I Never Sang for My Father» σε σκηνοθεσία Γκίλμπερτ Κέιτς όπου κέρδισε & τη δεύτερη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ενδιάμεσα το 1969 έπαιξε τον ρόλο του προπονητή χειμερινού σκι, ένας ιδιαίτερος ρόλος & μία στωική ερμηνεία στην εξαιρετική ταινία του Μάικλ Ρίτσι, «Ο Πρωταθλητής του Ιλίγγου» με πρωταγωνιστή και παραγωγό τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1969.

Πάντως ήταν ο ρόλος του ως Ποπάι Ντόιλ, του απατεώνα αστυνομικού στην βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, παραγωγή του 1971 «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία – The French Connection», που τον καθόρισε & στιγμάτισε με την καλή έννοια, χαρίζοντάς του το πρώτο του ερμηνευτικό Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου.

Ο Χάκμαν δεν απέφυγε να παίξει σε μέτριες ταινίες όπως το «March or Die -Οι τυχοδιώκτες της ερήμου» το 1977, το «Bat 21, Αποστολή χιλίων κινδύνων» το 1988 ή το αποτυχημένο εμπορικά «All Night Long» το 1981 σε σκηνοθεσία -Claude Tramont όπου συμπρωταγωνίστησε με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ ενώ όπως λέγεται, φέρεται να απέρριψε ρόλους σε Οσκαρικά φιλμ όπως το «Ordinary People» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το «Αποκάλυψη Τώρα» (ο ρόλος του Ρόμπερτ Ντιβάλ), το «Network-Δίκτυο» του Σίντνει Λιούμετ και το «Στη Φωλιά του Κούκου» του Μίλος Φόρμαν το 1975 λόγω της μικρής αμοιβής που του προτάθηκε.

Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Superman» με τον Κρίστοφερ Ριβ στον ρόλο του Λεξ Λούθορ, αλλά και στην πολύ καλή ταινία «Ο Μισσισσιπής Καίγεται» του Άλαν Πάρκερ το 1988 με συμπρωταγωνιστές τους Γουίλεμ Νταφόε, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (με την οποία πήρε την τέταρτη υποψηφιότητά του για Όσκαρ).

Ο Χάκμαν αντιμετώπιζε κάποια καρδιολογικά προβλήματα.