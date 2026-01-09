Η Μαρίνα Σπανού live στην Πάτρα

Η ταλαντούχα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Μαρίνα Σπανού που έχει κάνει μεγάλη επιτυχία με κομμάτια όπως το "Ταξίδι" και η "Ικαρία" που έχουν αγαπηθεί από το κοινό, ξεκινάει τη συναυλιακή χρονιά δίνοντας ραντεβού στην Πάτρα μαζί με την μπάντα της, για να μοιραστεί τις μουσικές της ιστορίες.

Το μουσικό της live είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 9 το βράδυ στο Royal Theater, στην Ακτή Δυμαίων!

«Εκεί που οι πεζόδρομοι και τα ταξίδια δεν τελειώνουν,

εκεί που η πόλη θα βράσει ξανά και θα ηχούν μουσικές που μας θυμίζουν τις Αυγουστιάτικες μας υποσχέσεις,

εκεί που μετράμε τις νέες εποχές σε αυτοσχέδιους ουρανούς

και σε καινούργιους χορούς,

εκεί σε περιμένω

δική σου,

Μ».

Μαζί της:

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Ευαγγελία Λιάπη | Φωτογραφία Αφίσας

Φίλιππος Κοκκαλιάρης | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια.

Οι πόρτες ανοίγουν: 20.00.

Έναρξη live: 21:00.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Early birds: 15€ SOLD OUT

Γενική είσοδος: 17€

Ταμείο: 20€.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

- Discover Bookstore (Βούρβαχη 3)

- Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32)

- Το Θρανίο (Κιλκίς 37)

- Flash live (Ρήγα Φεραίου 39).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2610 223443

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Novel Vox, Flashlive.