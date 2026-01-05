Η περιπέτεια "Η Εσχάτη των ποινών" με τον Κρις Πρατ στις 22/1 στις Ελληνικές αίθουσες

Η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τίτλο "Mercy-Η Εσχάτη των ποινών" σε σκηνοθεσία του 64χρονου δημιουργού Timur Bekmambetov, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες από την Feelgood, στις 22 Ιανουαρίου 2026.

Στο εγγύς μέλλον, ένας ντετέκτιβ (τον υποδύεται ο 46χρονος Αμερικανός ηθοποιός Κρις Πρατ) δικάζεται με την κατηγορία της δολοφονίας της συζύγου του. Έχει 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του στην προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη (η 42χρονη Σουηδικής καταγωγής ηθοποιός Ρεμπέκα Φέργκιουσον), που ο ίδιος στήριζε ένθερμα, πριν αυτή αποφασίσει για την τύχη του.

Σκηνοθεσία: Timur Bekmambetov.

Σενάριο: Marco van Belle.

Παραγωγοί: Charles Roven, Robert Amidon, Timur Bekmambetov, Majd Nassif.

Πρωταγωνιστούν οι: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kylie Rogers.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Το φιλμ "Mercy" θα βγει από τα Amazon MGM Studios στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 23 Ιανουαρίου 2026.

Την ταινία όταν βγει την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ