Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Συλλόγου στην Όθωνος Αμαλίας 74
Καλή και Ευλογημένη η Νέα Χρονιά! Με υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα, εύχεται σε όλους ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας.
Παράλληλα προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Συλλόγου, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Μορφωτικού στην Όθωνος Αμαλίας 74.
Στην εκδήλωση θα γίνει σύντομη εισήγηση με θέμα «Η Πρωτοχρονιά της Ψυχής» από την κα Καικιλία Κατσιβαρδά, Ψυχολόγο PhDc, MSc, DEA, Med, Ψυχοθεραπεύτρια.
Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα θα ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.
*Τα μαθήματα Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας θα ξεκινήσουν όπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
Σαρώνει η γρίπη "Κ": Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία - Τι συμπτώματα έχει
Πάτρα: Ποινή φυλάκισης στον έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ για την υπόθεση του φονικού
Σ.Λ. Σκαρτσής, Ταξίδι ζωή στων άπλα των πραγμάτων: Μία έκδοση από την Ημερίδα μνήμης του Πατρινού λογοτέχνη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr