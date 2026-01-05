Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Καλή και Ευλογημένη η Νέα Χρονιά! Με υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα, εύχεται σε όλους ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας.

Παράλληλα προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Συλλόγου, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Μορφωτικού στην Όθωνος Αμαλίας 74.

Στην εκδήλωση θα γίνει σύντομη εισήγηση με θέμα «Η Πρωτοχρονιά της Ψυχής» από την κα Καικιλία Κατσιβαρδά, Ψυχολόγο PhDc, MSc, DEA, Med, Ψυχοθεραπεύτρια.

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα θα ευλογήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

*Τα μαθήματα Μορφωτικού Συλλόγου Κυριών Πάτρας θα ξεκινήσουν όπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026