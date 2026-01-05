Σαρώνει η γρίπη "Κ": Υπερδιπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία - Τι συμπτώματα έχει

Σαρώνει η γρίπη, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να έχουν υπερδιπλασιαστεί σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, και τον υποκλάδο K του ιού της γρίπης A(H3N2) να καταγράφει άνοδο.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ρίγος, βήχα, μυαλγίες, κόπωση και αδυναμία.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, που αφορά το διάστημα 22–28 Δεκεμβρίου 2025, παρατηρείται υπερδιπλασιασμός των νοσηλειών λόγω γρίπης στα νοσοκομεία της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος των καταγεγραμμένων περιστατικών είναι βαριάς μορφής, ενώ αρκετά από αυτά αφορούν άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν πέντε νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ το διάστημα 15-21 Δεκεμβρίου, και την εβδομάδα 22–28 Δεκεμβρίου ένα επιπλέον κρούσμα και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή της επιτήρησης της φετινής περιόδου έχουν καταγραφεί 15 κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι.

Μεταξύ 2.007 δειγμάτων βρέθηκαν 208 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 207 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 125 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 86 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η περίοδος έξαρσης της γρίπης αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του Φεβρουαρίου, ενώ η γρίπη Κ, που είναι ένας μεταλλαγμένος υποκλάδος της γρίπης A που φαίνεται πολύ πιο μεταδοτικός.

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει τη σαφή σύστασή του για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καμία καθυστέρηση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός εξακολουθεί να αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, καθώς προσφέρει ουσιαστική προστασία από τη σοβαρή νόσηση και τον θάνατο που μπορεί να προκαλέσει η γρίπη. Παράλληλα, συνιστάται η έγκαιρη έναρξη αντιϊικής αγωγής σε άτομα αυξημένου κινδύνου για επιπλοκές, μόλις εμφανιστούν συμβατά συμπτώματα, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί θετική διαγνωστική εξέταση.

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής βασικών προστατευτικών μέτρων, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής των χεριών με τη μύτη και το στόμα, η χρήση μάσκας σε κλειστούς και πολυσύχναστους χώρους από άτομα υψηλού κινδύνου, η τήρηση της αναπνευστικής υγιεινής με κάλυψη του βήχα και του φτερνίσματος, ο καλός αερισμός των χώρων, καθώς και η παραμονή στο σπίτι και η χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.