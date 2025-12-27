Η γρίπη «φουντώνει» – Πόσο μας καλύπτει το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο;

Η περίοδος της γρίπης έχει ξεκινήσει ήδη, με υψηλές ενδείξεις πίεσης στα συστήματα υγείας και μια παραλλαγή της γρίπης Α (H3N2), γνωστή ως υποκλάδος K, να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με το BMJ, το συγκεκριμένο στέλεχος συνδέεται με πρώιμη και ιδιαίτερα έντονη έξαρση στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις ΗΠΑ έχει ήδη αναδειχθεί σε κυρίαρχο στέλεχος, με ορισμένες Πολιτείες να καταγράφουν «πολύ υψηλά» ή «υψηλά» επίπεδα, όπως αποτυπώνεται στις αναφορές του CDC.

Η «προειδοποίηση» από Ευρώπη και Αυστραλία

Η επιβάρυνση που καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρείται μεμονωμένο επεισόδιο. Όπως επισημαίνει ο Neil Maniar, διευθυντής του προγράμματος Master of Public Health στο Northeastern University, «το Ηνωμένο Βασίλειο χτυπήθηκε αρκετά σκληρά από αυτό», όπως και «η Ευρώπη και η Αυστραλία», προσθέτοντας ότι η εικόνα αυτή λειτουργεί ως «προάγγελος» για το τι μπορεί να ακολουθήσει. «Θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γρίπης», τονίζει.

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί εστιάζουν σε δύο σημεία: στη βαρύτητα της νόσου που μπορεί να προκαλέσει το κυρίαρχο στέλεχος και στο κατά πόσο το φετινό εμβόλιο προσφέρει την καλύτερη δυνατή «ταύτιση» με την παραλλαγή που κυκλοφορεί.

Ο Brandon Dionne, αναπληρωτής κλινικός καθηγητής στο Northeastern University, αποδίδει την αναντιστοιχία σε μεταλλάξεις στην αιμαγλουτινίνη, τις επιφανειακές πρωτεΐνες που αξιοποιούνται για την ενεργοποίηση της αντισωματικής απόκρισης. «Εξαιτίας αυτού, το εμβόλιο δεν ταιριάζει τόσο καλά με τον ιό όσο ταιριάζει με το στέλεχος H3N2 που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξή του», εξηγεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι τα αντιγριπικά εμβόλια συχνά κινούνται σε μέση αποτελεσματικότητα 40%-60%, ενώ πρώιμες εκτιμήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο (με κριτήριο τη μείωση νοσηλειών) κάνουν λόγο για 32%-39% στους ενήλικες και 72%-75% στα παιδιά.

Παρά τη συζήτηση για την «ταύτιση», το μήνυμα των ειδικών παραμένει σαφές: ο εμβολιασμός έχει κρίσιμη αξία, ιδιαίτερα για τη μείωση της σοβαρότητας σε περίπτωση νόσησης. «Ένας από τους βασικούς στόχους του εμβολίου της γρίπης είναι να μειώσει τη σοβαρότητα της νόσου, αν τελικά νοσήσετε», υπογραμμίζει ο Maniar.

Με βάση τις συστάσεις του CDC, ο εμβολιασμός αφορά άτομα από 6 μηνών και άνω. Αν και η ιδανική περίοδος χορήγησης τοποθετείται συχνά το φθινόπωρο, επισημαίνεται ότι δεν είναι «αργά» για εμβολιασμό, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για ισχυρή ανοσολογική απόκριση, με μερική προστασία να ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Συμπτώματα και απολογισμός της σεζόν

Σε περίπτωση λοίμωξης, η αντιμετώπιση παραμένει η κλασική για τη γρίπη. Ο Dionne αναφέρει ότι η οσελταμιβίρη είναι αποτελεσματικότερη, όταν χορηγείται όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την έναρξη συμπτωμάτων και «συνήθως μειώνει τη διάρκειά τους κατά περίπου 12 έως 24 ώρες». Επιπλέον, σημειώνει ότι σε ορισμένες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως ένοικοι σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας, το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά σε ειδικές περιπτώσεις. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη διαθεσιμότητα οικιακών τεστ που συνδυάζουν γρίπη Α/Β και COVID-19.

Στα συχνά συμπτώματα περιλαμβάνονται βήχας, πονοκέφαλος, μυαλγίες, κόπωση, εφίδρωση και ρίγη, όπως αναφέρεται με βάση τη Mayo Clinic. Σύμφωνα με στοιχεία του CDC στο κείμενο, η τρέχουσα περίοδος γρίπης έχει ήδη αποδώσει 4,6 εκατομμύρια κρούσματα, 49.000 νοσηλείες και 1.900 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 2 παιδικών. «Αυτό μπορεί να είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια… πρέπει να λάβουμε μέτρα για να προστατευτούμε», τονίζει ο Maniar, προειδοποιώντας ότι «καθώς προχωράμε πιο βαθιά στη σεζόν», η συνέχεια «πιθανότατα θα είναι δύσκολη».