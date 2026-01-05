Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Ποινή φυλάκισης στον έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ για την υπόθεση του φονικού

Με κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης – Έφεση με αναστέλλουσα ισχύ για τον έναν

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά την απολογία τους ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου, όπου σημειώθηκε το σοβαρό επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, είχαν συλληφθεί και αντιμετώπιζαν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή.

Ωστόσο, ο καταδικασθείς άσκησε έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα ισχύ έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να αφεθεί και εκείνος ελεύθερος. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και αναμένεται η συνέχισή της στη δικαστική αίθουσα.

#tags Συμπλοκή Νεκρός Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

