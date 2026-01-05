Πάτρα: Την Τετάρτη 7/1 στον Άγιο Μηνά η κηδεία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η κηδεία του 30χρονου Κων/νου Νικ. Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε τα ξημερώματα της Κυριακής 4/1, ύστερα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε, σε νυχτερινό κέντρο στο κέντρο της Πάτρας.

Η κηδεία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών στο Β' Δημοτικό κοιμητήριο όπου και θα ταφεί.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου δύο παρέες διασκέδαζαν. Για ασήμαντη αφορμή, όπως ανέφεραν συγγενείς του νεαρού θύματος, προκλήθηκε ένταση που πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή και στη διάρκειά της, ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Άμεσα, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Κωνσταντίνος Μπασιλάρης ήταν παντρεμένος με την Μαρίνα Κωστοπούλου και πατέρας έξι παιδιών, του Ευφραίμ, της Νικολέτας, της Νεκταρίας, του Νικόλαου, της Ειρήνης και του Νικόλαου. Εν ζωή είναι και η μητέρα του Βασιλική.

Το συμβάν αφότου μαθεύτηκε, προξένησε σοκ, θλίψη και πολλές συζητήσεις όχι μόνο στην Πάτρα και πανελλαδικά.