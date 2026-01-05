Κραν Μοντανά: H κοινότητα του σκι πενθεί για τα θύματα - Δημιούργησαν μια καρδιά στο χιόνι στη μνήμη τους

Εκατοντάδες σκιέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πίστα του θέρετρου και σχημάτισαν στο χιόνι μια τεράστια καρδιά
Η κοινότητα του Κραν Μοντανά, βαθιά συγκλονισμένη από την πυρκαγιά στο μπαρ που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράσει τη θλίψη και την αλληλεγγύη της.
Εκατοντάδες σκιέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πίστα του θέρετρου και κατέβηκαν συντονισμένα από την κορυφή έως τη βάση, σχηματίζοντας στο χιόνι μια τεράστια καρδιά, ένα ζωντανό σύμβολο μνήμης, σεβασμού και ενότητας.
Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με τους 40 νεκρούς και τους 119 τραυματίες, μεταξύ των οποίος και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, καθώς οι αρχές ερευνούν τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην τραγωδία.Στην μνήμη των θυμάτων του Κραν Μοντανά
Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του Κραν Μοντανά στο Instagram αποτυπώνει τη δύναμη της συλλογικότητας και πώς το πένθος και η μνήμη μπορούν να εκφραστούν με διάφορες μορφές.
«Με βαθιά αλληλεγγύη, το Κραν Μοντανά και ολόκληρη η κοινότητα του σκι πενθούν μαζί. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα, καθώς και με όσους παρέχουν φροντίδα, βοήθεια και υποστήριξη. Στεκόμαστε ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.
Μάλιστα αυτά τα λόγια καταγράφηκαν τόσο στο Αγγλικά, όσο και στα Γαλλικά, τα Ιταλικά και τα Γερμανικά.
