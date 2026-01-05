Κραν Μοντανά: H κοινότητα του σκι πενθεί για τα θύματα - Δημιούργησαν μια καρδιά στο χιόνι στη μνήμη τους

Η κοινότητα του Κραν Μοντανά, βαθιά συγκλονισμένη από την πυρκαγιά στο μπαρ που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, βρήκε έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράσει τη θλίψη και την αλληλεγγύη της.

Εκατοντάδες σκιέρ συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πίστα του θέρετρου και κατέβηκαν συντονισμένα από την κορυφή έως τη βάση, σχηματίζοντας στο χιόνι μια τεράστια καρδιά, ένα ζωντανό σύμβολο μνήμης, σεβασμού και ενότητας.

Η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με τους 40 νεκρούς και τους 119 τραυματίες, μεταξύ των οποίος και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, καθώς οι αρχές ερευνούν τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην τραγωδία.Στην μνήμη των θυμάτων του Κραν Μοντανά