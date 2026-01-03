«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 40 νεκρούς και περισσότερους από 115 τραυματίες

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η διεθνής κοινότητα μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ La Constellation, στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε 40 νεκρούς και περισσότερους από 115 τραυματίες. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε» Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες νεαρών που μίλησαν στο Reuters και βρίσκονταν μέσα στο κέντρο διασκέδασης τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Όπως περιγράφουν, οι δραματικότερες στιγμές εκτυλίχθηκαν στο υπόγειο του καταστήματος, όπου φέρεται να καταγράφηκε και ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων και τραυματισμών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Crans-Montana, il nuovo video straziante, le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga: «Nessuna via d'uscita, una carneficina»<a href="https://twitter.com/hashtag/Crans_Montana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Crans_Montana</a> <a href="https://t.co/ZQEj0sToCq">pic.twitter.com/ZQEj0sToCq</a></p>— (@NathanDarioDLM) <a href="https://twitter.com/NathanDarioDLM/status/2007029948142473461?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Νομίζαμε ότι ήταν αστείο, ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό», είπε ένας 17χρονος που βρισκόταν στο υπόγειο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, ο χώρος γέμισε πυκνό μαύρο καπνό και ξέσπασε πανικός. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», περιέγραψε. «Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», λέει μια 19χρονη κοπέλα. «Ήταν ο απόλυτος πανικός. Ξαφνικά, άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον. Υπήρξε πάρα πολύς κόσμος και μια πολύ μικρή έξοδος για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει», προσθέτει η ίδια. «Είδα μια φίλη μου, και μετά είδαμε τη φωτιά, και ξαναπήγαμε κατευθείαν πάνω», δήλωσε μια άλλη νεαρή που κατάφερε τελευταία στιγμή να ξεφύγει. «Τα πρώτα σκαλιά είναι αρκετά εύκολα να τα περάσει κανείς, αφού είναι φαρδιά», είπε. «Αλλά μετά από αυτό, υπάρχει η μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, και έτσι όλοι πέσαμε. Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι καιγόντουσαν, και κάποιοι ήταν νεκροί δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> Crans-Montana : Pendant que le feu gagne du terrain, certains restent figés derrière leur écran, à filmer comme si le danger était un spectacle.<br>Surréaliste. <a href="https://t.co/QlubeDKJSa">pic.twitter.com/QlubeDKJSa</a></p>— Camille Moscow (@camille_moscow) <a href="https://twitter.com/camille_moscow/status/2007123044549149020?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένας 22χρονος θαμώνας είπε ότι είδε διπλά του ανθρώπους καμένους, χωρίς μαλλιά και ρούχα από τις φλόγες. Μάλιστα, κάποιοι επισήμαναν ότι πολλοί ήταν αυτοί που σώθηκαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, καθώς λόγω του ότι το μαγαζί ήταν πλήρες δεν μπόρεσαν να βρουν τραπέζι χωρίς να έχουν κάνει κράτηση και έφυγαν. Γλίτωσαν γιατί δεν είχαν κλείσει τραπέζι Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι ήταν και την προηγούμενη ημέρα στο μαγαζί και πάλι σερβιτόρες έκαναν το συγκεκριμένο νούμερο με τις σαμπάνιες και τα βεγγαλικά, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κραν Μοντανά, λίγο πριν πιάσει φωτιά η οροφή του υπογείου, μέλος του προσωπικού εμφανίστηκε κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνικά «συντριβάνια». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει νεαρό να προσπαθεί να σβήσει τις πρώτες φλόγες με το μπλουζάκι του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει και αρκετοί τραβούν βίντεο αντί να απομακρυνθούν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Another video of the Crans-Montana fire has emerged<br><br>Dear parents, please, I beg you<br><br>Beyond safety measures and pirate owners<br><br>Teach your children one thing<br><br>When faced with fire, drop the damn phone and run!!!<br><br>Period<a href="https://t.co/1kcwCnwqdV">pic.twitter.com/1kcwCnwqdV</a></p>— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) <a href="https://twitter.com/mamboitaliano__/status/2007137801264054385?ref_src=twsrc%5Etfw">January 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>