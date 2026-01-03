Τραμπ: Δημοσιοποίησε την πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο μετά τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο
Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του. Στις εικόνες φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας με καλυμμένα μάτια και δεμένα χέρια.
Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο.
Φωτογραφία και από μέσο της Βενεζουέλας
Μέσο ενημέρωσης της Βενεζουέλας έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του μαζί με τη σύζυγό του από δυνάμεις της Delta Force των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε εικόνα του προέδρου της Βενεζουέλας μέσα σε στρατιωτικό αεροσκάφος, με χειροπέδες.
Ο Μαδούρο στη φωτογραφία, φορώντας ανοιχτόχρωμα ρούχα, είναι καθισμένος με άνδρες που φέρουν στολές παραλλαγής αριστερά και δεξιά του.
Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας.
Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.
Η ελίτ μονάδα Delta Force του στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την αποστολή του 2019 που οδήγησε στο θάνατο του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.
Θυμίζεται πως ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από το 2020 στις ΗΠΑ για την αθρόα εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ:
