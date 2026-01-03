Τραμπ: Δημοσιοποίησε την πρώτη φωτογραφία του Μαδούρο μετά τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του. Στις εικόνες φαίνεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας με καλυμμένα μάτια και δεμένα χέρια. Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο.

Φωτογραφία και από μέσο της Βενεζουέλας Μέσο ενημέρωσης της Βενεζουέλας έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του μαζί με τη σύζυγό του από δυνάμεις της Delta Force των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε εικόνα του προέδρου της Βενεζουέλας μέσα σε στρατιωτικό αεροσκάφος, με χειροπέδες.