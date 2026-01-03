Σέρρες: Νεκρός ψαράς μετά από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα- Στο νοσοκομείο ένας ακόμη

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό στα Κερδύλια, στις εκβολές του Στρυμόνα στις Σέρρες, όταν ερασιτεχνική βάρκα με δύο ψαράδες ανετράπη κατά την προσέγγισή της στο λιμάνι, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου, εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων που έπνεαν στην περιοχή (4-5 μποφόρ).

Ο ένας από τους δύο ψαράδες ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε από δύτες στην ακτή του Στρυμόνα και μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί υποθερμία.

Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Ου δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι, και ένας ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.

Στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma, ένα όχημα του λιμενικού από ξηράς, συν τρία αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.

Η σορός μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής.