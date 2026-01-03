Αιτωλοακαρνανία: Καταδίωξη και πυροβολισμοί σε επαρχιακό δρόμο - Σώθηκε 38χρονος

Σοβαρό περιστατικό με καταδίωξη και πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Αιτωλοακαρνανία, στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Σύμφωνα με την καταγγελία 38χρονου, δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα τον καταδίωξαν για αρκετή ώρα, επιχειρώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ φέρονται να πυροβόλησαν τουλάχιστον δύο φορές προς το όχημά του. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αγροτικό προσέκρουσε στο αυτοκίνητο του 38χρονου.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει χωρίς να τραυματιστεί. Στην Αστυνομία κατονόμασε δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 43 ετών, ως δράστες της επίθεσης.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τους δύο καταγγελλόμενους να αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.