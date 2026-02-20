Εκτέλεση 200 στην Καισαριανή: Σήμερα στη Γάνδη το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συλλέκτη για τις 12 φωτογραφίες

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή μέρα για την Ελλάδα, αφού θα πραγματοποιηθεί στη Γάνδη συνάντηση μεταξύ Ελλήνων εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Βέλγου συλλέκτη που διαθέτει τις 12 φωτογραφίες από την εκτέλεση των στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Οι φωτογραφίες τον ανθρώπων στην Καισαριανή αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των θυμάτων, πριν από την εκτέλεσή τους από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής κάτι που αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό τεκμήριο.

Η ελληνική αποστολή, αποτελούμενη από ειδικούς και εμπειρογνώμονες, θα ακολουθήσει μια διαδικασία τριών σταδίων:

στο πρώτο στάδιο, η αυθεντικότητα των φωτογραφιών θα πρέπει να επικυρωθεί

στη συνέχεια θα γίνει διερεύνηση της προέλευσής τους και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκαν στα χέρια του ιδιώτη συλλέκτη

τέλος η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διαπραγμάτευση για τη μεταφορά των φωτογραφιών στην Ελλάδα και την εξασφάλιση ότι το σπάνιο αυτό οπτικό υλικό θα καταλήξει στην κατοχή του ελληνικού κράτους.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη κηρύξει τις φωτογραφίες «μνημείο» μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων, και μπορεί πλέον να διεκδικηθεί το αρχείο από το ελληνικό κράτος. Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για μια από τις πιο τραγικές στιγμές της Εθνικής Αντίστασης.

Που θα γίνει η συνάντηση

Η συνάντηση με τον Βέλγο συλλέκτη, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο σημείο και όχι στην εταιρεία του.

Η έδρα της εταιρείας του κατόχου των επίμαχων φωτογραφιών εντοπίστηκε σε μια περιοχή 30 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Γάνδης, και πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο όπου ο ιδιοκτήτης διατηρεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Πρόκειται για έναν άνδρα, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης, που πουλά κυρίως αντικείμενα και έγγραφα που αφορούν το Τρίτο Ράιχ. Φέρεται μάλιστα να έχει πουλήσει περίπου 47.000 αντικείμενα στα χρόνια που δραστηριοποιείται με αυτό το αντικείμενο.

Ο συλλέκτης, επιβεβαίωσε την κατοχή του αρχείου, ωστόσο προτιμά να τοποθετηθεί δημοσίως μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τη φλαμανδική εφημερίδα «Nieuwsblad», οι τιμές των αντικειμένων κυμαίνονται από 5 έως 550 ευρώ, ενώ ο ρυθμός των καταχωρίσεων φτάνει τις 1.000 ανά μήνα. Στις επίμαχες φωτογραφίες, ωστόσο, στο eBay κάποιες ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ.