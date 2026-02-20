Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού – Στο επίκεντρο η δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος
Πρόσκαιρη αλλά αισθητή επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και κατά τόπους πιθανές χαλαζοπτώσεις.
Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στη βορειοδυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν σταδιακά σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των βορειοανατολικών ηπειρωτικών και του ανατολικού Αιγαίου, ενώ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και το απόγευμα του Σαββάτου.
Στην Πάτρα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές λόγω της διέλευσης ψυχρού μετώπου, κυρίως μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα και το βράδυ
Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα
Για σήμερα Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:
Στο βόρειο Ιόνιο, την περιοχή της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων νήσων, καθώς και στην Ήπειρο, μέχρι νωρίς το μεσημέρι
Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα
Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα
Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από το απόγευμα
Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και την Εύβοια, από νωρίς το βράδυ έως τη νύχτα
Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, από τις βραδινές ώρες
Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ
Παράλληλα, ισχυροί νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ πνέουν σήμερα στο Ιόνιο και σταδιακά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
Συνέχιση των φαινομένων το Σάββατο
Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν αύριο, Σάββατο, κυρίως:
Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα
Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι
Στα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το μεσημέρι
Συστάσεις προς τους πολίτες
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.
Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.
Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026
Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 21-02-2026
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
Ο καιρός την Κυριακή 22-02-2026
Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.
Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα 23-02-2026
Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.
