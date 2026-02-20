Καιρός: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Πρόσκαιρη αλλά αισθητή επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και κατά τόπους πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες στη βορειοδυτική Ελλάδα και θα επεκταθούν σταδιακά σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των βορειοανατολικών ηπειρωτικών και του ανατολικού Αιγαίου, ενώ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και το απόγευμα του Σαββάτου.

Στην Πάτρα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές λόγω της διέλευσης ψυχρού μετώπου, κυρίως μεταξύ πρωινών και μεσημβρινών ωρών, ενώ δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα και το βράδυ

Ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα

Για σήμερα Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στο βόρειο Ιόνιο, την περιοχή της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων νήσων, καθώς και στην Ήπειρο, μέχρι νωρίς το μεσημέρι

Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά, από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από το απόγευμα

Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και την Εύβοια, από νωρίς το βράδυ έως τη νύχτα

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, από τις βραδινές ώρες

Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ

Παράλληλα, ισχυροί νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ πνέουν σήμερα στο Ιόνιο και σταδιακά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, δημιουργώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Συνέχιση των φαινομένων το Σάββατο

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν αύριο, Σάββατο, κυρίως:

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι

Στα Δωδεκάνησα από το πρωί έως το μεσημέρι

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου.