Πρίγκιπας Άντριου: Η σύλληψη που «ταρακούνησε» τη μοναρχία

Μέσα σε πέντε λεπτά από τη λήψη τους, φαίνεται να τις προώθησε στον Τζέφρι Έπσταϊν , ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε ήδη καταδικαστεί και εκτίσει ποινή φυλάκισης για σεξουαλικά αδικήματα.

Τον Νοέμβριο του 2010, αφού ο Άντριου είχε επιστρέψει από ταξίδι στην Ασία χρηματοδοτούμενο από τη βρετανική κυβέρνηση, του εστάλη σειρά εκθέσεων ανά χώρα που αφορούσαν την επίσκεψή του.

Είναι συγκεκριμένα ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα αυτό που ώθησε τις βρετανικές αρχές να εκδώσουν επίσημα ένταλμα σύλληψης αλλά και έρευνας σε αρκετούς από τους χώρους που διαμένει τα τελευταία χρόνια ο πρώην πρίγκιπας.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσα στις εκατομμύρια σελίδες των αρχείων Επστάιν - που φαίνεται να είχαν ανταλλαγεί μεταξύ του Άντριου και του σεξουαλικού παραβάτη - οδήγησαν στην εμπλοκή της αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ.

Ωστόσο, οι εξελίξεις και πιθανότατα όλα όσα για τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα για καταθέσει και θα συνεχίσει να ερευνάται το πιο αγαπημένο από τα παιδιά της βασίλισσας Ελισάβετ δεν περιορίζονται εδώ.

Η υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψή του ξεκίνησε από πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν κατά τη μαζική δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν τον περασμένο Ιανουάριο, και αφορούσαν δραστηριότητές του την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος της βρετανικής κυβέρνησης.

Η σύλληψη του όμως δεν είχε την παραμικρή σχέση με τη Βιρτζίνια Τζιούφρι, τη γυναίκα που τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη γύρω στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης στο σπίτι του στην , στην ανατολική Αγγλία.

Υπήρξαν και άλλες αποκαλύψεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τα αρχεία.

Έναν μήνα αργότερα, παραμονή Χριστουγέννων, ο Άντριου φέρεται να έστειλε στον Επστάιν εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανασυγκρότηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν, η οποία τότε τελούσε υπό την εποπτεία των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων και χρηματοδοτούνταν από βρετανικά κρατικά κονδύλια.

Σε ακόμη ένα μήνυμα, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2011, ο Άντριου φαίνεται να προτείνει στον Έπσταϊν να επενδύσει σε εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων την οποία είχε επισκεφθεί μία εβδομάδα νωρίτερα.

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν την απαρχή αυτού που από εχθές εξελίχθηκε σε πλήρη έρευνα από την Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ. Ωστόσο, οι ντετέκτιβ δεν θα βασίστηκαν μόνο στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Για να στοιχειοθετήσουν υπόθεση, φαίνεται να απευθύνθηκαν στην κυβέρνηση και στο παλάτι ζητώντας πρόσβαση σε επιπλέον ηλεκτρονική αλληλογραφία που θα μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Το παλάτι δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ότι θα υποστηρίξει την αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ.

Οι ερευνητές έχουν επίσης προχωρήσει σε δική τους ενδελεχή εξέταση των τριών εκατομμυρίων εγγράφων που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν και έχουν ζητήσει μη λογοκριμένες εκδόσεις από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος συνδράμει τις βρετανικές αστυνομικές αρχές σε αυτά τα αιτήματα.

Μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου, όμως οι ερευνητές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και σε όσα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.

Είναι εξαιρετικά απίθανο η αστυνομία να συνέλαβε τον Άντριου την Πέμπτη βασιζόμενη απλώς σε μερικά ηλεκτρονικά μηνύματα που έχουν δημοσιοποιηθεί από τα αρχεία Επστάιν.

Σε αυτό το στάδιο, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες παρά τη σύλληψή του. Ο Άντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία που να απορρέει από τη σχέση του με τον Επστάιν και δεν έχει απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που του έχουν τεθεί από Βρετανικά αλλά και Αμερικανικά μέσα σχετικά με τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη αυτή δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες καταγγελίες της Τζιούφρι, η οποία είχε υποστηρίξει ότι εξαναγκάστηκε να έχει σεξουαλικές σχέσεις με τον Άντριου σε πολλές περιπτώσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το 2022 επήλθε εξωδικαστικός οικονομικός συμβιβασμός μεταξύ του Άντριου και της Τζιούφρι, χωρίς να υπάρξει παραδοχή ενοχής εκ μέρους του.

Η αστυνομία άφησε τον Άντριου ελεύθερο υπό καθεστώς έρευνας το βράδυ της Πέμπτης. Συνήθως, σε συλλήψεις που σχετίζονται με οικονομικά εγκλήματα, οι ύποπτοι κρατούνται για λίγες ώρες ώστε να πραγματοποιηθούν έρευνες και αρχικές ανακρίσεις. Η αποφυλάκιση υπό έρευνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας ανάκρισης σε μεταγενέστερο στάδιο.

Πλέον, οι ερευνητές καλούνται να λάβουν μια κρίσιμη απόφαση - διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.

Αξιωματικοί της αστυνομίας που φέρουν το βασιλικό έμβλημα στα πηλήκιά τους θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με νομικούς της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος, προκειμένου να κρίνουν αν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να απαγγελθούν κατηγορίες στον αδελφό του Βασιλιά.

Αν αποφασίσουν να παραπέμψουν την υπόθεση στο δικαστήριο, αυτή θα τιτλοφορηθεί R κατά Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ - ή, με απλά λόγια, ο Βασιλιάς εναντίον του αδελφού του Βασιλιά… μία αρνητική πρωτιά για τον Βρετανικό βασιλικό οίκο που δεδομένα δεν θα στιγματίσει μόνο τον Άντριου αλλά ολόκληρο τον βασιλικό οίκο.