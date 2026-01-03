Διεθνείς αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο: Ρωσία, Κίνα και ΕΕ ζητούν αποκλιμάκωση- «Δεν είναι νόμιμος ηγέτης», λέει η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Η Ρωσία ζήτησε από την αμερικανική ηγεσία την απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο , και της συζύγου του, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In view of the confirmed reports about Venezuelan President Nicolas Maduro and his spouse being in the US, we strongly urge the US leadership to reconsider their position & release the legitimately elected president of a sovereign country and his spouse<a href="https://t.co/mZPc8wZEZ9">https://t.co/mZPc8wZEZ9</a> <a href="https://t.co/9VSgpdeSnp">pic.twitter.com/9VSgpdeSnp</a></p>— MFA Russia (@mfa_russia) <a href="https://twitter.com/mfa_russia/status/2007482961177059783?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Παράλληλα, η Μόσχα υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επίλυση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και της Βενεζουέλας μέσω διαλόγου, τονίζοντας ότι η διπλωματική οδός παραμένει, κατά την άποψή της, η μόνη βιώσιμη λύση για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Η Κίνα καταδικάζει τη σύλληψη του Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας αναφέρεται στα σημερινά γεγονότα, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο.

Το υπουργείο δηλώνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και προσθέτει ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένο και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας».

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μια τέτοια ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική», αναφέρει.

«Καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών».

Το Μεξικό καταδικάζει την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, παρενέβη στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, δηλώνοντας σε ανάρτησή της στο Χ ότι «η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη» και πως ο λαός της χώρας αξίζει να ζήσει χωρίς καταπίεση.