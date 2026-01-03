Ντέλσι Ροδρίγκες: Ποια είναι η πολιτικός που αναφέρεται ως πιθανή διάδοχος του Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι μια «ομάδα ανθρώπων» θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας έως ότου διασφαλιστεί μια «ασφαλής, ορθή και συνετή μετάβαση».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους ποιοι εντός της χώρας θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος αυτής της ομάδας, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Ντέλσι Ροδρίγκες.

Όπως αναφέρει και το BBC, η Ροδρίγκες υπήρξε αντιπρόεδρος του Μαδούρο και ήταν η πρώτη αξιωματούχος που μίλησε δημόσια μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προσκομίσουν απόδειξη ζωής για τον Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Το μήνυμα μεταδόθηκε μόνο σε ηχητική μορφή και γρήγορα οδήγησε σε εικασίες ότι η Ροδρίγκες ενδέχεται να έχει φύγει από τη Βενεζουέλα. Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι βρισκόταν στη Ρωσία, κάτι που ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε ως «ψευδή» αναφορά.

Ο Τραμπ είπε ότι η Ροδρίγκες είχε εκφράσει την προθυμία της να κάνει «ό,τι ζητήσουν οι ΗΠΑ». Αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη σε ορισμένους. Η Ροδρίγκες και ο αδελφός της, Χόρχε, ο οποίος ηγείται της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, συγκαταλέγονται εδώ και καιρό στους πιο ένθερμους υπερασπιστές της κυβέρνησης Μαδούρο.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Reuters, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ανακοινώσει ότι η Ροδρίγκες ορκίστηκε.

Τα σημαντικότερα σημεία της πορείας της Ροδρίγκες

Η Ροδρίγκες γεννήθηκε στο Καράκας στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροδρίγκες, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Liga Socialista τη δεκαετία του 1970.

Οι ρόλοι της ως υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, που διατηρεί ταυτόχρονα με τη θέση της αντιπροέδρου, την έχουν καταστήσει βασικό πρόσωπο στη διαχείριση της οικονομίας της Βενεζουέλας και της έχουν προσφέρει μεγάλη επιρροή στον παρακμασμένο ιδιωτικό τομέα της χώρας. Έχει εφαρμόσει ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον υπερβολικό πληθωρισμό. Ο Μαδούρο μάλιστα την έχει αποκαλέσει «τίγρη» για την αδιάκοπη υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του.

Είναι δικηγόρος και αποφοίτησε από το Universidad Central de Venezuela, ανελίχθηκε γρήγορα στα πολιτικά κλιμάκια την τελευταία δεκαετία, υπηρετώντας ως υπουργός Επικοινωνίας και Πληροφόρησης μεταξύ 2013 και 2014. Έπειτα, η Ροδρίγκες υπηρέτησε ως υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017, κατά την οποία προσπάθησε να εισβάλει σε συνάντηση του εμπορικού μπλοκ Mercosur στο Μπουένος Άιρες, μετά την αναστολή της συμμετοχής της Βενεζουέλας στον οργανισμό.

Το 2017 άρχισε να υπηρετεί ως επικεφαλής της Προκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία διεύρυνε τις εξουσίες του Μαδούρο. Παράλληλα, η Ροδρίγκες ορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018, με τον Μαδούρο να ανακοινώνει τον διορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς την «μια νέα γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

Τον Αύγουστο του 2024, ο Μαδούρο πρόσθεσε και το υπουργείο Πετρελαίου στο χαρτοφυλάκιό της, αναθέτοντάς της τη διαχείριση των αυξανόμενων αμερικανικών κυρώσεων στον πιο σημαντικό τομέα της χώρας.