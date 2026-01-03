Αιτωλ/νία: Συνελήφθησαν οι δύο δράστες της ένοπλης επίθεσης κατά 38χρονου

Στη σύλληψη των δύο φερόμενων ως δραστών της ένοπλης επίθεσης στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 38χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό όχημα, ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 43 ετών, τους οποίους και κατονόμασε, τον καταδίωκαν για αρκετή ώρα επιχειρώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουσαν επανειλημμένα με το όχημά τους στο δικό του. Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, ο 38χρονος κατάφερε να διαφύγει και δεν τραυματίστηκε.

Οι δύο ύποπτοι εντοπίστηκαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Μεσολογγίου. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.