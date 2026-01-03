Κραν Μοντανά: Βαρύ ποινικό παρελθόν για τον ιδιοκτήτη του μοιραίου μπαρ- Οι υποθέσεις που τον οδήγησαν στη φυλακή

Στις γαλλικές Αρχές κατέθεσαν χθες (2/1) ο Ζακ Μορέτι και η Τζέσικα, το ζευγάρι από τη Γαλλία που διαχειρίζεται το μοιραίο μπαρ Le Constellation, όπου εκτυλίχθηκε η ανείπωτη τραγωδία στο Κραν Μοντανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζακ Μορέτι είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για υποθέσεις μαστροπείας, απάτης και απαγωγής.

Το παρελθόν του ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Le Parisien, o Μορέτι, με καταγωγή από την Κορσική, είναι γνωστός στη γαλλική δικαιοσύνη για παλαιότερες υποθέσεις πορνείας, ενώ είχε φυλακιστεί πριν 20 χρόνια για υπόθεση απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το γαλλικό μέσο, δε συνδέεται πλέον με οργανωμένο έγκλημα.

Σε δηλώσεις του στα ελβετικά ΜΜΕ, ο Μορέτι τόνισε ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» και ότι οι εργασίες είχαν γίνει «σύμφωνα με τους κανονισμούς», πράγματα που θα ερευνηθούν από τις αρχές για την πολύνεκρη τραγωδία. Το «Le Constellation» είχε μετατραπεί από το ζεύγος Μορέτι το 2015 από ένα παλιό και παραμελημένο μπαρ σε νυχτερινό στέκι χωρητικότητας έως 300 ατόμων.

Το ζεύγος Μορέτι είναι γνωστό στην περιοχή και για άλλα δύο εστιατόρια, το «Senso» το οποίο βρίσκεται επίσης στο Κραν Μοντανά και το «Le Vieux Chalet» στο Λενς. Το βράδυ της τραγωδίας, ο Ζακ βρισκόταν σε ένα από αυτά τα δύο καταστήματα, ενώ η Τζέσικα ήταν παρούσα στο Constellation, από όπου κατάφερε να βγει ζωντανή.