Τραγική κατάληξη στις Σέρρες: Στον 45χρονο διοικητή της Πυροσβεστικής ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Μπέλες

Τραγική κατάληξη είχαν οι πολύημερες έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Σταθμού από τα Άνω Πορόια Σερρών, ο οποίος αγνοούνταν από τις 23 Δεκεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό, η σορός που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλες ανήκει στον αγνοούμενο αξιωματικό της Πυροσβεστικής, βάζοντας τέλος με τον χειρότερο τρόπο στην αγωνία των συγγενών και των συναδέλφων του.

Εντοπίστηκαν σορός και όχημα σε δύσβατη περιοχή

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ, η σορός και το αυτοκίνητο του 45χρονου εντοπίστηκαν σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, στην περιοχή «Χωνί» του όρους Μπέλες.

Τον εντοπισμό έκαναν κυνηγοί που κινούνταν στην περιοχή, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα και να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ