Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός στο βουνό - Εξετάζεται αν είναι ο εξαφανισμένος πυροσβέστης

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (03/01), καθώς βρέθηκε σορός στο όρος Μπέλες στις Σέρρες.

Όπως μεταδίδει το thestival, κανείς δεν γνωρίζει αυτή την στιγμή εάν η σορός ανήκει στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνο Γκίνη ο οποίος έχει εξαφανιστεί από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αναζητείται όλες αυτές τις ημέρες.

Αυτήν την στιγμή ομάδα δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ) σπεύδει στο σημείο που φαίνεται να βρέθηκε η σορός την οποία φαίνεται να εντόπισαν κυνηγοί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το σημείο είναι εξαιρετικά δύσβατο.

