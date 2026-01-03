Σέρρες: Εντοπίστηκε σορός στο βουνό - Εξετάζεται αν είναι ο εξαφανισμένος πυροσβέστης

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στις Σέρρες μετά τον εντοπισμό σορού σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλες
Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (03/01), καθώς βρέθηκε σορός στο όρος Μπέλες στις Σέρρες.
Όπως μεταδίδει το thestival, κανείς δεν γνωρίζει αυτή την στιγμή εάν η σορός ανήκει στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων, Κωνσταντίνο Γκίνη ο οποίος έχει εξαφανιστεί από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αναζητείται όλες αυτές τις ημέρες.
Αυτήν την στιγμή ομάδα δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ) σπεύδει στο σημείο που φαίνεται να βρέθηκε η σορός την οποία φαίνεται να εντόπισαν κυνηγοί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το σημείο είναι εξαιρετικά δύσβατο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr