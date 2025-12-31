Σταματούν την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη: «Ψάχνουμε στα τυφλά»

Στα τυφλά συνεχίζονται οι έρευνες των ομάδων της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των εθελοντών σε διάφορα σημεία του όρου Μπέλες και πέριξ αυτού προκειμένου να βρεθεί κάποιο ίχνος του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων Σερρών, Κωνσταντίνου Γκίνη τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από προσώπου γης την περασμένη Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Οι ομάδες από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, οπότε και δηλώθηκε από την σύζυγό του η εξαφάνιση του 45χρονου, χτενίζουν πιθανές διαδρομές πάνω στο βουνό που συνήθιζε να κάνει, ενώ μια έξτρα διαδρομή που δεν ήταν στις αγαπημένες του και βρέθηκε στο cloud του smartwatch του δεν φαίνεται να έδωσε έως τώρα κανένα στοιχείο ή ίχνος του.

Από το cloud του ρολογιού του οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι τα τελευταία βράδια ο 45χρονος κοιμόταν ελάχιστα, μόλις δύο με τρεις ώρες, ενώ το τελευταίο βράδυ προ της εξαφανίσεως του είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα κι ένα τέταρτο.

Περαιτέρω δε, το σημείωμα που άφησε στην τσέπη ενός σακακιού του και βρέθηκε μετά την εξαφάνιση του από την σύζυγό του και στο οποίο έγραψε ο 45χρονος τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών του και δίπλα στο καθένα τη λέξη «σ' αγαπώ» δεν φέρει ημερομηνία και δεν μπορεί να αξιολογηθεί εάν γράφτηκε σε προγενέστερο χρόνο και ξεχάστηκε στο σακάκι ή αν γράφτηκε από τον πυροσβέστη λίγο πριν φύγει από το σπίτι του και εξαφανιστεί.

Σταματούν οι εθελοντές

Εθελοντές και μέλη άλλων διασωστικών ομάδων με τα οποία συνομίλησε το protothema.gr επεσήμαναν ότι υπάρχει κούραση και απογοήτευση από την πορεία των ερευνών στο πεδίο καθώς όπως τόνισαν «ψάχνουμε στα τυφλά με μόνο στοιχείο την συνήθεια που είχε να πηγαίνει στο βουνό και να περπατά».

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας οδηγεί κάπου και μέχρι στιγμής παρότι έχουμε χτενίσει όλο το βουνό δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως. Μάλιστα σήμερα ξαναπερνάμε από περιοχές που είχαμε περάσει, χωρίς καμία τύχη μέχρι στιγμής» ανέφερε χαρακτηριστικά μέλος ομάδας.

Παρότι οι εθελοντικές ομάδες θα αποχωρήσουν- λόγω της πρωτοχρονιάς- από το πεδίο των αναζητήσεων και αναμένεται να επιστρέψουν μεθαύριο, οι ομάδες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής με την συμμετοχή εκπαιδευμένων σκύλων και drones θα συνεχίσουν τις έρευνες και αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάσταση από το νέο έτος, αν δηλαδή θα σταματήσουν ή όχι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος πυροσβέστης έφυγε το πρωί της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου με ένα αυτοκίνητο τύπου ΤΟΥΟΤΑ RAV-4, χρώματος ασημί και με αριθμό πινακίδας ΕΡΜ 4499 το οποίο σύμφωνα με την Αστυνομία ανήκει στην μητέρα του. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε δύο λεπτά μπουφάν χρώματος σκούρου μπλε και πετρόλ, γκρι πουλόβερ, μαύρο κοντομάνικο polo μπλουζάκι με λαχανί ρίγα στον γιακά, μαύρο παντελόνι με φερμουάρ στα πλαϊνά και μαύρα αθλητικά παπούτσια.