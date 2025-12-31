Back to Top
Αγρίνιο: Σύλληψη ενήλικα και ανήλικου για κατοχή κάνναβης

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στη σύλληψη ενός άνδρα και ενός ανήλικου προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στο Αγρίνιο, καθώς στην οικία τους βρέθηκε ποσότητα κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας και ένας 16χρονος, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν - 20,7- γραμμάρια κάνναβης.

