Ηλεία: Συλλήψεις για παράνομη εγκατάσταση και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί στη Μυρσίνη στην Ηλεία, έπειτα από έλεγχο για παράνομη εγκατάσταση και συνθήκες διαβίωσης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στη Μυρσίνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, δυο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταστήσει σε οικόπεδο ημεδαπής γυναίκας ημιτελή οικία και παραπήγματα, όπου διέμεναν, στερούμενοι σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή, χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή διαβίωση (πόσιμο νερό, αποχέτευση, ηλεκτρικό ρεύμα) δημιουργώντας εστία ανάπτυξης μολυσματικών νόσων.