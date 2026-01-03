Βενεζουέλα χωρίς Μαδούρο: Τα επόμενα βήματα και οι στοχεύσεις Τραμπ

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις τελευταίες εξελίξεις με την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ «έχουν μεταφερθεί εκτός χώρας».

Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες αποτελούν μια ραγδαία κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες που ξεκίνησε μετά τα αμερικανικά χτυπήματα κατά πλοίων που, όπως κατηγορεί ο Τραμπ τον Μαδούρο, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Οι πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις στα πλοία, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε περισσότερους από 115 ανθρώπους, είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Νικολάς Μαδούρο, με τον Τραμπ να απαντά με απειλές και να εκφράζει δημόσια τις σκέψεις του για ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση. Ο μεν πρώτος έχει αρνηθεί πολλές φορές τα περί ναρκεμπορίου, ο δε Τραμπ είναι γνωστό ότι δεν τον αναγνωρίζει και τον έχει καλέσει αρκετές φορές να παραιτηθεί των καθηκόντων του, σε ακόμα μία προσπάθεια επίδειξης ισχύος με εμπλοκή στα εσωτερικά άλλης χώρας.

Το 1989 η προηγούμενη επίθεση σε χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σε μια προσπάθεια πρώτης ανάγνωσης των γεγονότων, το BBC κάνει λόγο για ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει προηγούμενο άμεσης παρέμβασης εδώ και 37 χρόνια και συγκεκριμένα από το 1989, όταν οι Αμερικανοί μπήκαν στον Παναμά επί Τζορτζ Μπους, για να ανατρέψουν τον στρατιωτικό ηγέτη, Μανουέλ Νοριέγκα.

Το BBC επισημαίνει ότι το Καράκας κατηγορεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι έχει ξεκάθαρο στόχο να εκμεταλλευτεί τα πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας, μια σκέψη που υιοθετείται και από πολλούς ουδέτερους, οι οποίοι εκτιμούν ότι τα περί ναρκεμπόρων είναι απλά μια πρόφαση.

Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, παραμένει ασαφές το πώς θα λειτουργήσει η Βενεζουέλα χωρίς τον Μαδούρο στην εξουσία.

Αρκετοί εκτιμούν ότι ίσως πλησιάζει η στιγμή που θα αναλάβει την εξουσία η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης που κυνηγήθηκε από τον Μαδούρο και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης.

Άλλοι αναλυτές εκτιμούν από την πλευρά τους ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή καθώς στην εξίσωση μπαίνει ο στρατός που παραμένει πιστος στον Μαδούρο.