Βίντεο: Πυρκαγιά και εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Ιγκερότε της Βενεζουέλας

Δραματικά πλάνα δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αεροδρόμιο στο Ιγκερότε της Βενεζουέλας

Δραματικά πλάνα που επαληθεύτηκαν από το CNN δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αεροδρόμιο στο Ιγκερότε της Βενεζουέλας.

Πολλαπλές μπάλες φωτιάς διασχίζουν τον ουρανό πάνω από το σημείο που έχει πάρει φωτιά και  η οποία φαίνεται να είναι ένα σύστημα αεράμυνας που καίγεται.

 Αυτό είναι τουλάχιστον το δεύτερο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας που πλήττεται από επιδρομές νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

