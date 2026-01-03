Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας: Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις - Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης η χώρα

Χτύπημα σε στρατιωτικό συγκρότημα
Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας το πρωί του Σαββάτου (3.1.25) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Καράκας και αλλού. Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε επιστράτευση.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις από τις 02:00 (08:00 ώρα Ελλάδας) και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νότιο τμήμα της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.
Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.
Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.
Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.
Συνεργείο του CNN έκανε επίσης λόγο για πολλαπλές εκρήξεις και εκτεταμένα μπλακ άουτ σε αρκετές περιοχές της πόλης. «Η μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρα του σπιτιού μου έτρεμαν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN en Espanol, Οσμάρι Ερνάντες, περιγράφοντας σκηνές πανικού.
Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.
Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».
«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοιποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εκρήξεις επλήγη και η κατοικία του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας.
Σύμφωνα με το BBC, η αεροπορική βάση La Carlota στο κέντρο του Καράκας και η στρατιωτική βάση Fuerte Tiuna έχουν χτυπηθεί.
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.
Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί αμέσως.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Ο πρόεδρος της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας
Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των ΗΠΑ.
«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.
Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr