Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας: Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις - Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης η χώρα

Χτύπημα σε στρατιωτικό συγκρότημα

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας το πρωί του Σαββάτου (3.1.25) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Καράκας και αλλού. Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε επιστράτευση. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις από τις 02:00 (08:00 ώρα Ελλάδας) και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νότιο τμήμα της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τα δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν, χωρίς να τους κατονομάσουν, αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε επίσης στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας. Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες. Συνεργείο του CNN έκανε επίσης λόγο για πολλαπλές εκρήξεις και εκτεταμένα μπλακ άουτ σε αρκετές περιοχές της πόλης. «Η μία έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που τα παράθυρα του σπιτιού μου έτρεμαν», δήλωσε η ανταποκρίτρια του CNN en Espanol, Οσμάρι Ερνάντες, περιγράφοντας σκηνές πανικού. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA<br><br>EXPLOSIONES EN CARACAS <a href="https://t.co/W8roMTJNFv">pic.twitter.com/W8roMTJNFv</a></p>— ElBuni (@therealbuni) <a href="https://twitter.com/therealbuni/status/2007339650948747592?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2026</a></blockquote>

Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Lo único preocupante es la pérdida de vidas inocentes. Los bombardeos también llegan a zonas de los civiles. Los militares me importan poco o nada, ratas asquerosas a favor de un dictador como Nicolás Maduro. ¡Venezuela será libre! <a href="https://t.co/fyQLM5ZVdI">pic.twitter.com/fyQLM5ZVdI</a></p>— Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) <a href="https://twitter.com/Rebel_Warriors/status/2007362526712058027?ref_src=twsrc%5Etfw">January 3, 2026</a></blockquote>