Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καράκας

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο το πρωί του Σαββάτου (3.1.25).
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυρές εκρήξεις και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νότιο τμήμα της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.
Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».
Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο απέρριψε, από την πλευρά του τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του υποθάλπει το παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, κατηγορώντας τον Λευκό Οίκο ότι επινοεί έναν λόγο για να επιτεθεί στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Βενεζουέλα, είπε, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους για την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.
