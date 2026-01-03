Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και διακοπές ηλεκτροδότησης στο Καράκας

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούστηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο το πρωί του Σαββάτου (3.1.25).

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυρές εκρήξεις και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νότιο τμήμα της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).