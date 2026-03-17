Μαρία Καρρά: Ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα

Ελεύθερη με εγγύηση 100.000 ευρώ αφέθηκε η χήρα του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, μετά την απολογία της στον αρμόδιο ανακριτή για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επιπλέον, της επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σημειώνεται πως σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το ποσό που της καταλογίζεται φτάνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2011-2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών.

Μετά την απολογία της και την απόφαση των δικαστικών αρχών, ο δικηγόρος της Μαρίας Καρρά, Θεόδωρος Μαντάς, έκανε την εξής δήλωση: «Η κα Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία».