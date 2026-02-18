Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία

Tραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός δύο νεαρών ανδρών από την Εύβοια μετά από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με το evima.gr τα δύο νεαρά άτομα κάτω των 30 ετών αφού διαπιστώθηκε ότι τους χτύπησε ρεύμα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου πριν από λίγο διαπιστώθηκε ότι έφυγαν από τη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και οι δύο άτυχοι άνδρες κατέληξαν.

Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διευκρινιστούν τα αίτια της ηλεκτροπληξία.