Βενεζουέλα: «Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία μεγάλης κλίμακας επίθεση, συνελήφθη ο Μαδούρο» λέει ο Τραμπ

Στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και νέα κλιμάκωση της διεθνούς έντασης.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας, στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας.

Η ανάρτηση Τραμπ και η «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας»

