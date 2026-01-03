Βενεζουέλα: «Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία μεγάλης κλίμακας επίθεση, συνελήφθη ο Μαδούρο» λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για «επιτυχημένη επιχείρηση» - «Μεταφέρθηκαν εκτός χώρας ο Μαδούρο και η σύζυγός του», αναφέρει σε ανάρτηση
Στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη δημόσια αντίδρασή του μετά τις αεροπορικές επιδρομές στο Καράκας, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ και νέα κλιμάκωση της διεθνούς έντασης.
Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Μαδούρο συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός Βενεζουέλας, στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας.
Η ανάρτηση Τραμπ και η «επιχείρηση μεγάλης κλίμακας»
Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν «με επιτυχία» επιχείρηση κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και του ίδιου του Μαδούρο, κάνοντας λόγο για συντονισμένη δράση με αμερικανικές Αρχές επιβολής του νόμου.
«Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο κράτησής τους ή τις συνθήκες της επιχείρησης.
