Σέρρες: Βρέθηκε με τα εσώρουχα ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου- Ζώα είχαν δαγκώσει τη σορό του

Δραματικό ήταν το τέλος στην αναζήτηση του 45χρονου Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος αγνοείτο εδώ και δέκα ημέρες. Η αγωνία των δικών του κορυφώθηκε με την ανεύρεση της σορού του, διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροίων στις Σέρρες.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε σε υψόμετρο άνω των 1.400 μέτρων. Ο άνδρας βρέθηκε σχεδόν γυμνός, φορώντας μόνο εσώρουχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη σορό του, υπάρχουν κάποια σημάδια που θα εκτιμηθεί η προέλευσή τους από τη νεκροψία, ενώ όπως φαίνεται κοντά του δεν βρέθηκε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο.

Την διαδικασία δυσκολεύει το ότι η σορός του 45χρονου φέρει δαγκωματιές από άγρια ζώα, με περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του να δείχνει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 05.01.2025.

Ο ανδρας αναγνωρίστηκε από τα ρούχα που φέρεται να είχε κοντά του αλλά και από το αυτοκίνητο. Η σορός βρέθηκε μπρούμυτα σε κακή κατάσταση και τα ρούχα είναι αυτά που φορούσε ο 45χρονος την ημέρα της εξαφάνισής του. Αυτό το επιβεβαίωσε και η γυναίκα του η οποία αναγνώρισε τα ρούχα του απο φωτογραφία που της έστειλε η αστυνομία.

Τον νεκρό άνδρα βρήκαν τυχαία κυνηγοί – μέλη του ΟΦΚΑΘ οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές σε υψόμετρο 1430 μέτρων. Με τη σειρά τους, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο βουνό και ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την απομάκρυνση της σορού και τη συλλογή στοιχείων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων είχε εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου.

Πώς κινήθηκαν οι έρευνες

Οι αρχές από την πρώτη στιγμή είχαν επικεντρωθεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να αποκαλυφθεί η τελευταία διαδρομή που έκανε με το αυτοκίνητο. Πέρα από αυτό προσπαθούσαν να ανακτήσουν και πληροφορίες από το smartwatch του.

Στα ευρήματα που ανέκτησαν αρμόδιες αστυνομικές αρχές από το cloud φαίνονται οι τελευταίες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος αλλά και η ψυχολογική του κατάσταση.

Ο 45χρονος τις τελευταίες ημέρες κοιμόταν ελάχιστα, δηλαδή το πολύ δύο με τρεις ώρες κάθε βράδυ και φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι το τελευταίο βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου ο 45χρονος είχε κοιμηθεί μόλις μία ώρα και ένα τέταρτο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πέραν από τις συνηθισμένες διαδρομές που έκανε ο 45χρονος στο όρος Μπέλλες, βρήκαν μέσω του cloud μια ακόμα διαδρομή, η οποία δεν ήταν σαν αυτές που συνήθιζε να κάνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr οι αρμόδιες αρχές βρήκαν και ένα σημείωμα, το οποίο ο 45χρονος είχε αφήσει σε τσέπη ενός σακακιού του και στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα δεν υπάρχει ημερομηνία ενώ εκτιμάται ότι ο 45χρονος το άφησε προκειμένου να το βρει η σύζυγος του.