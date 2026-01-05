Back to Top
Πάτρα: Περνάς και δεν περνάς- Πεζοδρόμιο για... σκότωμα - ΦΩΤΟ

Κάθε βήμα κρύβει και ένα ρίσκο

Ένα απλό πέρασμα έχει μετατραπεί σε… δοκιμασία αντοχών για τους πεζούς στην Πάτρα. Το πεζοδρόμιο στην οδό Πατρέως, στο τμήμα μεταξύ Καραϊσκάκη και Κορίνθου, θυμίζει περισσότερο adventure park παρά ασφαλή αστική υποδομή.

Σπασμένες πλάκες, έντονες ανισοσταθμίες και πρόχειρες επιδιορθώσεις συνθέτουν ένα σκηνικό επικίνδυνο για μικρούς και μεγάλους.

Κάθε βήμα κρύβει και ένα ρίσκο, ειδικά για ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα ή γονείς με καρότσια. Η καθημερινότητα των πολιτών δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνει εμπόδια και φόβο για ατύχημα. Το συγκεκριμένο σημείο χρειάζεται άμεση παρέμβαση, πριν το «adventure» καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό.

Δείτε φωτογραφίες από την ομάδα του FB "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται" του Γιώργου Γιαπρακά.

