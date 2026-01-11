Οινοξένεια: Σε κλίμα συνεργασίας και προσφοράς η κοπή της πίτας

Σε μια ζεστή και συμβολική εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό, το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, στο ιστορικό Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, τιμώντας τους εθελοντές που αποτελούν την καρδιά του Φεστιβάλ.

"Το Σάββατο 10-1-2026 το απόγευμα το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο φουαγιέ του ιστορικού Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου (ενός εμβληματικού χώρου για ολόκληρη την Αιγιάλεια), σε μια ιδιαίτερη συνάντηση αφιερωμένη στους ανθρώπους που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό. Η εκδήλωση είχε ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς στόχος της ήταν να τιμηθούν οι εθελοντές που τα τελευταία χρόνια συμβάλλουν καθοριστικά στην οργάνωση και υλοποίηση του Φεστιβάλ Οινοξένεια, με την παρουσία, τον χρόνο και την αφοσίωσή τους.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου Ποιότητας Οινοξένεια, κ. Τάσος Δροσιάδης, ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές για τη διαρκή τους προσφορά, τονίζοντας ότι το Φεστιβάλ Οινοξένεια αποτελεί ένα συλλογικό εγχείρημα που στηρίζεται πρωτίστως στη συνεργασία, τον εθελοντισμό και την αγάπη για τον τόπο, το αμπελοοινικό και παραγωγικό του δυναμικό.

Η ζεστή ατμόσφαιρα, σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι οι Οινοξένεια δεν είναι μόνο ένα φεστιβάλ, αλλά μια κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται κοινές αξίες και όραμα για την περιοχή.

Το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια εύχεται σε όλους μια δημιουργική και παραγωγική νέα χρονιά, με υγεία και νέες δράσεις που θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την ταυτότητα και τη φιλοξενία της Αιγιάλειας.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αιγιαλείας για την παραχώρηση του Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου, την κα Μαρνέλη που εκπροσώπησε τον Δήμο και το προσωπικό του κτηρίου για όλη την βοήθεια του" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Δίκτυο Ποιότητας Οινοξένεια.