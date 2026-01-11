Αλεξανδρούπολη: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος χτυπάει εστιατόριο γεμάτο με κόσμο- ΒΙΝΤΕΟ

Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν την ώρα που μια μητέρα αρπάζει το παιδί της δίπλα από το παράθυρο που κουνιέται από τον μανιασμένο αέρα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης, την ώρα που ανεμοστρόβιλος χτυπούσε την περιοχή, προκαλούν τρόμο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του e-evros, ο κόσμος μέσα στο παραλιακό εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης απολάμβανε το φαγητό του όταν μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ανεμοστρόβιλος σκόρπισε το φόβο.

Στις εικόνες, φαίνεται μάλιστα να σπάει ένα παράθυρο, τη στιγμή που όλοι οι πελάτες τρέχουν να καλυφθούν προς την κουζίνα του καταστήματος.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και πολλά προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη, ενώ κάποιοι είπαν ότι σαν από θαύμα δεν υπήρξαν δυστυχήματα από τη μανία του καιρού.