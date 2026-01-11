Παρουσίαση Βιβλίου: "Του Ομήρου Ζώσες Φράσεις & Αιώνια Ρήτα"

Οι Εκδόσεις Πικραμένος διοργανώνουν την παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου "Του Ομήρου Ζώσες Φράσεις & Αιώνια Ρήτα" του Κωνσταντίνου Γ. Καταγά, αντιναύαρχου ε.α.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026

Ώρα: 19:00

Τόπος:Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών

Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου 25, Πάτρα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 273257

Ομιλητές

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν για το Βιβλίο:

Ιωάννης Γ. Δελλής

Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θεοφάνης Λ. Τσιαμπόκαλος

Επίκουρος Καθηγητής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωνσταντίνος Γ. Καταγάς

Αντιναύαρχος ε.α., Συγγραφέας του βιβλίου

Το έργο εξετάζει τις ομηρικές φράσεις και ρήσεις που παραμένουν ζωντανές στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, καθώς και τις αφηγήσεις που τις γέννησαν.

Πληροφορίες

Εκδόσεις Πικραμένος

Email: [email protected]

Τηλέφωνο: 261111 2030