Βιβλίο: Tου Ομήρου ζώσες φράσεις και αιώνια ρητά

Ο απαράμιλλος στους αιώνες ποιητικός λόγος του Ομήρου στα έπη του αποτελεί την πρώτη κορυφαία αλλά και γενεσιουργό μορφή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Στο έργο του Ομήρου όλοι οι Ομηριστές βλέπουν μια διαχρονική ακένωτη πηγή εμπνεύσεων και ιδεών που πέραν της Ελλάδας επηρέασε και την πνευματική ανάπτυξη ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο σκοπός του ανά χείρας βιβλίου είναι να υπενθυμίσει μερικά από τα ρητά και τις φράσεις των ομηρικών επών που και σήμερα χρησιμοποιούμε, όχι απλώς παραθέτοντάς τα. Στην μικρή αυτή εργασία συλλέγονται με επαγωγικό τρόπο επικά αποσπάσματα και περιγράφονται οι συνθήκες και καταστάσεις κατά τις οποίες ειπώθηκαν. Ευκαιρία να θυμηθούμε τους ήρωες της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, στα λόγια των οποίων έβαλε ο "θείος" ποιητής τους στίχους που έμειναν ως αξιομνημόνευτα ρητά και μνημειώδεις φράσεις στους αιώνες.

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

"Ένα τέτοιο έργο θα έπρεπε από καιρό να είχε γίνει από ομάδα καλών φιλολόγων εκπαιδευτικών και να είχε διανεμηθεί στα σχολεία, αν φυσικά οι αρμόδιοι υπουργοί ενδιαφέρονταν ή ενδιαφέρονται να διατηρηθεί ζώσα και σφριγηλή η γλωσσική μας επαφή με την αρχαία γραμματεία, πρωτίστως με τη γλώσσα του πατέρα των ελληνικών γραμμάτων, του Ομήρου."

Σαράντος Ἰ. Καργάκος, άπό τον πρόλογο τοῦ βιβλίου

