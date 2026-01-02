Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Τέλος εποχής και για γνωστό βιβλιοπωλείο

Ο χώρος βρίσκεται στην διαδικασία της εκκένωσης

Διέκοψε τέλος Δεκεμβρίου την λειτουργία του το βιβλιοπωλείο των Αχαϊκών Εκδόσεων.

Στεγάζονταν επί της οδού Κολοκοτρώνη 34 (μεταξύ των οδών Κορίνθου και Μαιζώνος) και ανήκε σε μέλος της γνωστής Πατρινής οικογένειας Πανόπουλου που διαχειριζόταν επί πολλά χρόνια και την διανομή του αθηναϊκου Τύπου στην Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, όπως γράφει σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Βρης.
Ηδη ο χώρος βρίσκεται στην διαδικασία της εκκένωσης.

ΦΩΤΟ: Ανδρέας Βρης

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λουκέτο Βιβλιοπωλείο

