Πάτρα: Τέλος εποχής και για γνωστό βιβλιοπωλείο

Διέκοψε τέλος Δεκεμβρίου την λειτουργία του το βιβλιοπωλείο των Αχαϊκών Εκδόσεων.

Στεγάζονταν επί της οδού Κολοκοτρώνη 34 (μεταξύ των οδών Κορίνθου και Μαιζώνος) και ανήκε σε μέλος της γνωστής Πατρινής οικογένειας Πανόπουλου που διαχειριζόταν επί πολλά χρόνια και την διανομή του αθηναϊκου Τύπου στην Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, όπως γράφει σε ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Βρης.

Ηδη ο χώρος βρίσκεται στην διαδικασία της εκκένωσης.