Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται

Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό μιας ανήλικης ελληνικής καταγωγής έχουν επιδοθεί συγγενείς και φίλοι, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Η 15χρονη φέρεται να βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, με την οικογένειά της να απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις μέσω των social media για οποιαδήποτε πληροφορία.

Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), η οποία είχε πάει στο μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες της. Η ανήλικη διαθέτει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και ζει μόνιμα στην Ελβετία. Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Ο 17χρονος παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του γκολφ, μετά την είδηση του θανάτου του 17χρονου Ιταλού Εμανουέλε Γκαλεπίνι, το όνομα του οποίου είναι το πρώτο που δημοσιεύτηκε από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά.

Όπως επιβεβαίωσε η ιταλική ομοσπονδία γκολφ, ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι συγκαταλέγεται στους περίπου 40 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό στο Κραν Μοντάνα.

Η ομοσπονδία έκανε λόγο για ένα νέο παιδί “που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού”.

“Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ το μήνυμα κλείνει με τη φράση: «Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας”, πρόσθεσε.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι. Ήταν πολύ γνωστός στους κύκλους του εφηβικού και ερασιτεχνικού γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα της γενιάς του.

Στο Κραν Μοντάνα βρέθηκε μαζί με φίλους του για διακοπές, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πως έχασε τη ζωή του στο μπαρ Le Constellation, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.